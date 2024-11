Stefano Tediosi e il retroscena sul tentatore Giovanni: confessione choc a Federica Petagna

Si profila un nuovo “triangolo amoroso” nella Casa del Grande Fratello 2024, e questa volta protagonisti sono Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, rispettivamente ex concorrenti ed ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island. Il single è un nuovo inquilino del reality e, in serata, ha già avuto modo di confrontarsi con Alfonso con un duro faccia a faccia, ora però arriva l’incontro in salone proprio con Federica: i due rimangono da soli e spuntano anche alcuni spinosi retroscena.

Alfonso Signorini ne parla direttamente con loro, spiegando che Stefano avrebbe delle riserve nei confronti di Federica e vorrebbe da lei il massimo della sincerità riguardo una questione molto particolare. “Spero che tu sia sincera, qualunque cosa mi dirai non cambierà il mio giudizio nei tuoi confronti“, la rassicura Tediosi, che poi sgancia la bomba e parla di una confessione di Giovanni, un ex single della loro edizione di Tempation Island: “Io ho parlato con Giovanni, il tentatore, e mi ha detto che vi siete frequentati e che c’è stato un bacio“.

Federica smentisce tutto al Grande Fratello 2024: “Mai baciata con lui“

Federica Petagna rimane spiazzata di fronte al retroscena e nega tutto, rassicurando Stefano Tediosi e spiegando come sarebbero in realtà andate le cose: “Inizialmente era una grande amicizia, poi ho visto che qualcosa era cambiato in lui. Non mi sono baciata con lui, infatti poi non ci siamo più sentiti“. Stefano, però, ribadisce quanto l’ex tentatore Giovanni gli avrebbe confessato: “Lui mi ha giurato di sì“. Lei smentisce tutto e, anzi, rimane delusa dalla voce che Giovanni avrebbe messo in giro sul loro conto: “In realtà su queste cose ci sto un po’ male“.

I colpi di scena però non sono finiti, perché Stefano le confessa un altro spinoso retroscena che Giovanni gli avrebbe rivelato: “Mi ha confermato della questione di quel cugino, che tu ti sei appartata fuori dalla discoteca e poi con la scusa che avevi bevuto un po’ è scattato un bacio“. Anche in questo caso Federica Petagna si tira indietro e nega di aver avuto una frequentazione anche con lui. Signorini dallo studio ci scherza su, chiedendole ironico: “Pure con quell’altro?“. “Sì guarda, facciamo la collezione!“, ribatte altrettanto ironica lei, per poi smentire nuovamente il tutto e rassicurare Stefano sulla veridicità della propria versione dei fatti: “Ti dico la verità: sono cose che non mi aspettavo, ci resto male anche perché in queste persone vedevo del bene“.