Grande Fratello, incidente hot per Giglio nella Casa: lato B di fuori

Piccolo incidente per Giglio nella casa del Grande Fratello 2024, il giovane concorrente classe 2000 nel scorse ore è andato fuori…di lato B! Un inconveniente che è stato pizzicato dalle telecamere, mentre il gieffino si stava spogliando è spuntata fuori una parte di sedere che è stata immortalata ed è finita dunque davanti agli occhi dei telespettatori che hanno catturato il momento nel corso della prova ricompensa, nella quale ha gareggiato anche Enzo Paolo Turchi, altro gieffino messo alla prova per ottenere una ricompensa settimanale nella puntata andata in onda ieri sera su Canale Cinque del reality. Un siparietto simpatico che in pochissimo tempo è finito anche virale sui social, con il concorrente molto apprezzato dal pubblico femminile diventato oggetto di filmati popolarissimi su X, un incidente di quelli che in ogni edizione del Grande Fratello (e anche de L’Isola dei famosi) ne capitano tanti.

Grande Fratello, Giglio scatenato: la rivelazione bollente

Nei giorni scorsi Giglio è stato protagonista di una curiosa rivelazione bollente, parlando con i suoi compagni di Grande Fratello aveva rivelato di essere capace di ‘divertirsi a letto anche per sei ore’, un periodo decisamente prolungato che ha lasciato a bocca aperta molti dei compagni di gioco del gieffino, tra cui un’incredula Jessica Morlacchi che ha ironizzato sulla questione, con un divertente ‘dopo ti serve una flebo però”.

L’ex cantante dei Gazosa a quel punto ha domandato a Giglio se non si annoiasse a vivere rapporti di così tante ore, ma anche in questo caso il giovane gieffino si è dimostrato irremovibile: “Ma quale annoiarsi, ci sono molte cose possibili da fare” ha ammesso il concorrente del Grande Fratello 2024 scatenando l’attenzione sia dei suoi compagni di gioco nella Casa che ovviamente dei telespettatori, rimasti incuriositi da tale esternazione, seguita ironicamente da una vera e propria uscita…di lato B!