Iniziano a formarsi le primissime amicizie nella casa del Grande Fratello e mentre emergono rivelazioni scioccanti su alcuni dei concorrenti (come Spolverato che gira senza mutande e attira le attenzioni di Shaila Gatta), anche Giglio – all’anno Luca Giglioli, il parrucchiere romagnolo classe 2000 – è riuscito a lasciare di stucco Jessica Morlacchi, Ilaria Clemente e Yulia Naomi Bruschi che in quel momento stavano scambiando un paio di parole con lui e Javier Martinez: l’oggetto del ‘dibattito’ erano le abitudini sessuali degli inquilini del Grande Fratello ed è proprio qui che Giglio ha deciso di mettere in mostra (ovvio: figurativamente!) le sue doti.

Luca Giglioli choc al Grande Fratello: “Sarei capace di passare 6 ore di fila a letto con la persona che mi piace”

Confessando la sua “malattia” – infatti – Luca Giglioli nello scambio con Javier, Ila, Jessica e Yulia (che trovata in calce a questo articolo) ha detto che quando trova “una persona con cui mi piace stare [e] che mi interessa” sarebbe tranquillamente capace di trascorrere in sua compagnia “otto ore, di cui sei sul letto” a (per così dire) ‘divertirsi’: un’affermazione che ha – ovviamente – lasciato di stucco tutti gli ascoltatori, con la stessa Jessica che aveva dato origine al discorso che è rimasta a bocca aperta.

Ironizzando sul fatto che “dopo serve una flebo“, Jessica ha scatenato la reazione (a dir poco ironica) di Luca Giglioli che si è lasciato scappare un “certo che dopo è stanco anche lui” credendo che la coinquilina si stesse riferendo al suo ‘giglietto’; ed una volta chiarito il fraintendimento la Morlacchi ha chiesto al poco più che vent’enne se in tutto il quel tempo non si annoi: “Ma che annoiare – ha risposto lui non curante – ci sono tante cose che si possono fare“.