Grande Fratello, Grecia Colmenares tra i concorrenti vip?/ Lo spoiler scatena la polemica: il motivo

Grande Fratello, Grecia Colmenares nel cast dei concorrenti vip? L’anticipazione giunge online

Grecia Colmenares é una tra i concorrenti vip ingaggiati nel cast dei protagonisti del rinnovato Grande Fratello? Il reality show condotto da Alfonso Signorini, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto Mediaset, andrà in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, in partenza l’11 settembre 2023. E intanto la regina delle telenovelas latine, originaria del Venezuela, con 60 primavera vissute in un tripudio di traguardi raggiunti nella carriera artistica, in particolare come attrice e volto filmografico, é anticipata tra i concorrenti vip internazionali del rinnovato Grande Fratello.

L’anticipazione giunge sul sito web d’informazione a cura di Davide Maggio. Il blogger tra gli esperti di Gossip menziona la venezuelana tra i papabili vip prossimi a varcare la porta rossa del reality sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia. La sessantenne venezuelana, tra le ultime fatiche datate 2000, annovera la messa in onda di Vidas Prestadas.

Web contesta lo spoiler TV sul Grande Fratello

E al di là dei lavori filmografici, Grecia Colmenares titola nel curriculum vitae poche presenze ai format TV equiparabili al mondo dei reality show come il Grande Fratello. “Tra queste, nel 2012, l’ottava edizione di Bailando por un Sueno (in argentina) e, nel 2019, la quattordicesima edizione della nostra Isola dei Famosi, dove è stata eliminata dopo soli 18 giorni di permanenza, alla quarta puntata”, ricorda la fonte dell’anticipazione TV, che indica Grecia Colmenares tra i partecipanti al Grande Fratello.

E, intanto, a mezzo social si rilasciano tra le più disparate opinioni web sui social rispetto allo spoiler. “Mia nonna (sono del 72) ci costringeva a guardare topazio che lei chiamava “topasio”, quando eravamo da lei in estate..vip vintage direi..”, si legge tra i commenti social degli utenti, nel web, e poi ancora tra i più apri-“Non chiamatelo grande fratello; chiamatelo RSA“. Poi, c’é chi tra i telespettatori del Grande Fratello rimarca online, a contestazione dello spoiler contro i vertici e l’Ad Mediaset: “Che mia madre mi costringeva per vedere la regina delle telenovelas adesso ci si è messo anche Pier Silvio per la nuova serie…”.

