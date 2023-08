Grande Fratello: Giampiero Mughini concorrente?/ Lo spoiler scatena la polemica web: le reazioni

Grande Fratello 2023, Giampiero Mughini nel cast: lo spoiler TV é online

Giampiero Mughini é un concorrente ufficiale, nel cast dei protagonisti del rinnovato Grande Fratello? Questo é il quesito che si apre nel web, dal momento che via social un blogger di gossip news anticiperebbe l’intellettuale, scrittore, giornalista ed opinionista TV tra i preannunciati e possibili inquilini vip nel gioco della Casa più spiata in Italia, condotto da Alfonso Signorini.

Negli elementi distintivi del reality, stando a quanto trapelato alla presentazione della nuova programmazione TV e streaming dei format Mediaset a luglio 2023, il nuovo Grande Fratello sarebbe chiamato a corrispondere ai precetti alla base di quella che si direbbe la svolta anti-trash del piccolo schermo all’orizzonte, voluta dalla linea editoriale dell’azienda facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi.

E nella nuova conformazione del gioco, a cui potrebbe partecipare un cast misto di vip e nip come vociferatosi nel web, Giampiero Mughini sarebbe parte integrante della compagine dei concorrenti “very important people”. Il noto giornalista viene ora anticipato tra i papabili inquilini al Grande Fratello in partenza a settembre 2023, in un intervento su Dagospia, di Giuseppe Candela: “Un lungo curriculum, una grande personalità. Gira voce che il prossimo 11 settembre nella casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista tv. Si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, ora la nuova sfida. Come se la caverà?”, é il messaggio che il beninformato del web rilascia a corredo dello spoiler TV.

Web critica la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello

Tra le annesse reaction, all’anticipazione web poi condivisa in rete, via Instagram, in un post di @gvipnews_ , intanto si registra un tripudio di interazioni del web, perlopiù di dissenso. Giampiero Mughini non sarebbe promosso al cospetto dell’occhio pubblico online, perché non corrisponderebbe ai curricula richiesti nella svolta anti-trash voluta dall’Ad Mediaset. “Bell’esempio di uno che litiga e ha fatto botte in TV…mettete anche Sgarbi e faranno i match”, si legge tra i vari commenti social al centro della contestazione.

