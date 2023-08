Grande Fratello: “L’ex fidanzato di una concorrente ha una nuova fiamma”/ Chi è? “Si tratta di un’amica…”

Grande Fratello, il fidanzato di una ex concorrente ha un nuovo amore? Lo scoop

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, si rincorrono indiscrezioni non solo su chi varcherà la porta rossa a settembre, ma anche su chi in passato l’ha già varcata. È un’estate di gossip per gli ex protagonisti del Grande Fratello, e proprio nelle ultime ore un nuovo scoop sta facendo il giro del web.

A lanciarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha annunciato la nascita di un presunto nuovo amore per l’ex fidanzato di una concorrente delle scorse edizioni, senza tuttavia specificare di chi si tratta.

“INDISCREZIONE. Un’ex di una concorrente del Grande Fratello si gode le vacanze con diversi amici. – scrive Deianira si Instagram, aggiungendo qualche dettaglio – Tra cui si vocifera un’amica ‘speciale’. Caso strano, coincidenza quest’amica non ha mai messo like alle foto di coppia. Ora che lui è single ha ripreso a mettergli like. Ma come mai?” L’esperta di gossip non rivela dunque le identità dei protagonisti dell’indiscrezione che potrebbero però uscire nei prossimi giorni.

Intanto tutta l’attenzione del pubblico del Grande Fratello è concentrata sulla prossima edizione che, come ormai noto, ospiterà per la prima volta Vip e Nip in contemporanea. La svolta voluta da Pier Silvio Berlusconi ha coinvolto anche gli opinionisti, che da due passano a uno col volto di Cesara Buonamici. Confermato invece Alfonso Signorini alla conduzione.

