Grande Fratello, Nunzio Stancampiano nel cast?/ La verità sulla crisi dell’ex Amici con Cosmary Fasanelli

Amici 21 di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli protagonisti del gossip sulla rottura post-talent

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono al centro del gossip made in Italy, per una rottura post-Amici 21 che preluderebbe ad un debutto TV al Grande fratello. Entrambi ballerini divenuti popolari in Italia per aver preso parte al talent show di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 21, gli ex concorrenti allievi di Amici, Nunzio e Cosmary, fanno parlare di sé per una chiacchierata lite che potrebbe aver messo in pausa la loro lovestory, prima del via al Grande Fratello.

Nunzio Stancampiano accusato di creare 'hype' dopo il gesto per Cosmary/ La replica piccata del ballerino

Tuttavia, al di là del gossip malevolo Nunzio Stancampiano appare abbia pensato di riservare a Cosmary Fasanelli una sorpresa per l’ex velina di Striscia la notizia, con la quale lui ufficializzava la lovestory solo dopo la fine del talent show di Amici. Una dedica che Cosmary non ha vissuto in prima persona, visto che Nunzio pare non abbia trovato la ballerina a casa al momento in cui lui avrebbe messo in atto il gesto romantico. Il che sarebbe accaduto dopo la sospetta rottura tra gli ex Amici 21, con i fan della “coppia” (forse esplosa) che temerebbero la fine dell’idillio alla luce di un messaggio sibillino del ballerino lanciato via social: “Il mio unico errore è stato amarti…al punto da annullare me stesso”, scrive il papabile futuro concorrente al Grande Fratello, Nunzio, nel presunto intento di un annuncio della sospetta rottura con Cosmary Fasanelli.

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati?/ Il messaggio che spiazza i fan

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, candidati ai casting per un ruolo al Grande Fratello?

E potrebbe rivelarsi vano il tentativo di Stancampiano di un ricongiungimento in amore, di cui lui non ha fornito i particolari salvo condividerne quello che si direbbe un’anticipazione via social, condivisa il web. Tra le storie del suo profilo Instagram, Nunzio ha pubblicato un video in cui, con le note di Tiziano Ferro, mostra varie immagini di una dedica tra cui anche la scritta “Io e te, tre metri sopra il cielo”. La canzone scelta per gridare il suo amore è “Ti scatterò una foto“. Un post indirizzato a Cosmary o ad una “terza incomoda” subentrata nella vita della coppia di Amici 21, forse.

Amici: Nunzio compie gli anni e Cosmary scorda Alex/ "Auguri amore!"

E, intanto, secondo la gossip news raccolta da Angolo delle news aleggerebbe sugli ex Amici 21 la voce malevola che le interazioni sospette della presunta rottura siano il disegno di una strategia mediatica da parte dei fidanzati. Gli ex Amici 21, secondo il disegno in questione, intenderebbero catalizzare l’attenzione dei media, per un tornaconto social e il business in generale. Ma non solo. Pare che da parte della coppia, in modo particolare da parte di Nunzio, vi sia il sogno custodito nel cassetto di un nuovo debutto in TV, in primis per un ruolo nel cast dei concorrenti del Grande Fratell in partenza l’11 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Che la commissione Mediaset preposta ai casting per le selezioni dei concorrenti del Grande Fratello, facente capo al conduttore del reality Alfonso Signorini, possa accogliere una candidatura da parte degli ex Amici 21? Chissà.

Intanto, sempre per la quota ex Amici 21, LDA si preannuncerebbe un papabile candidato alla gara del Festival di Sanremo 2024…











© RIPRODUZIONE RISERVATA