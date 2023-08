LDA: “Tremi” é il nuovo singolo? / L’indizio é un gesto di mamma Carmela Barbato

LDA é prossimo all’uscita di un nuovo singolo, prima di Sanremo 2024? Trapelano dei curiosi indizi…

Sulla scia dell’ipotesi di un ritorno al Festival, sul palco di Sanremo 2024, LDA potrebbe essere prossimo al rilascio di “Tremi“, che si direbbe un preannunciato nuovo singolo. Nel mezzo dell’estate 2023 in corso, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio manda il fandom in tilt lasciandosi immortalare via social in foto e video mentre é in dolce compagnia con il rivale amico Aka7even e le rispettive fidanzate, sorelle, Miriam Galluccio e Francesca Galluccio.

LDA: l'influencer Miriam Galluccio é pazza di lui/ La dedica social

Immagini che ritraggono il quartetto influencer mentre i giovani sono protagonisti di un soggiorno nel cuore di Ibiza. E tra un post e l’altro, particolarmente virale via social é ora un filmato che Miriam Galluccio condivide via Instagram stories della vacanza spagnoleggiante, che ritaglia una performance improvvisata gratis dal duo di ex Amici. Un post che a prima firma di Il sussidiario.net potrebbe preludere ad una candidatura di LDA al Festival di Sanremo 2024, dopo il debutto festivaliero registrato dal ventenne di Napoli con Se poi domani a Sanremo 2023, con il record al titolo di “il più giovane tra i Big”.

Amici: LDA, Angelina e Wax conquistano "Generazione zeta"/ Le posizioni in classifica Spotify

Il video, che fa ora il pieno di interazioni social, immortala il duetto che vede LDA fondersi in una magica alchimia musicale con uno dei preannunciati candidati Big a Sanremo 2024 dal totonomi nel web, Aka7even, sulle note della canzone in duetto, “Tremi”. Una traccia contenuta nel secondo album del figlio di Gigi D’Alessio, “Quello che fa bene”. Che l’esibizione gratis del duo possa rivelarsi un’esercitazione vocale in piena estate di LDA in vista della possibile partecipazione a Sanremo 2024, come solista o in duetto con Aka7even, non può dirsi un’ipotesi azzardata. Così come sembra farsi strada anche la pista del rilascio di “Tremi” come un nuovo singolo all’orizzonte per l’ex Amici 21 in collaborazione con l’ex Amici 20, Aka7even.

Amici, LDA e Aka7even insieme a Sanremo 2024?/ Il nuovo duetto fa sognare il fandom

Il gesto social sibillino di Carmela Barbato

E ad avvalorare quest’ultima possibilità é un gesto social di Carmela Barbato, la mamma di LDA nonché ex moglie storica di Gigi D’Alessio, che via Instagram stories condivide fieramente il video della nuora Miriam Galluccio, del live tenuto gratis dal “Justin Bieber italiano” con Aka7even, al Blue Ibiza. “Cucciolo”, é la tenera caption che correda il repost del video virale del momento di Carmela, una dedica che mamma Barbato destina al figlio terzogenito e che potrebbe voler preannunciare Tremi” come il nuovo singolo prossimo al rilascio, per Luca D’alessio in arte LDA. Insomma, Mamma Carmela Barbato approva in pieno la traccia del figlio d’arte in duetto con l’altro ex Amici e “Tremi” potrebbe rivelarsi il nuovo singolo perfetto a beneficio del successo del duo di cantautori della Generazione zeta.

E, intanto, non a caso LDA insiste e persiste nella Top10 rappresentativa della Generazione zeta, via Spotify…











© RIPRODUZIONE RISERVATA