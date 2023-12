Grande fratello: Perla, Monia e Grecia rischiano/ Il pronostico sull’eliminato al televoto

Grande fratello 2023: Perla Vatiero, Monia La Ferrera e Grecia Colmenares sono le nominate per il rischio eliminazione

Nell’attesa per il Capodanno 2024, Perla Vatiero, Monia La Ferrera e Grecia Colmenares rischiano l’eliminazione al Grande Fratello 2023. Questo, in quanto nominate nel gioco, per il rischio uscita di scena al nuovo televoto, i cui risultati sono attesi nell’ultima puntata di Grande fratello per il 2023, prevista in onda sulle reti TV e streaming Mediaset sabato 30 dicembre.

Grande fratello, Greta Rossetti preoccupa un ex Temptation Island/ "Nessuna ragazza dovrebbe stare così..."

E proprio a fronte del televoto di rischio eliminazione, intanto, il sondaggio aperto tra le Instagram stories -che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza in risposta al quesito “Chi vuoi salvare?”- anticipa il papabile immune e il possibile eliminato, tra i nominati. Così, in un pronostico a prima firma di Il Sussidiario.net sul televoto di Grande fratello 2023, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico Perla Vatiero é la prima classificata e quindi papabile immune al nuovo girone di nomination, quotata al 54,2% dei voti. Al secondo posto habemus Monia La Ferrera, che é votata al 35,9%, e occupa quindi il secondo podio alle spalle della papabile gieffina preferita dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023. Monia La Ferrera minaccia così la preannunciata immunità della candidata favorita, Perla Vatiero, che intanto riceve una sorpresa inaspettata dalla rivale in amore, Greta Rossetti, tra le mura della Casa più spiata in Italia.

Greta Rossetti: spunta un regalo a Perla Vatiero / Il messaggio, dopo il "triangolo" al Grande fratello

Grecia Colmenares rischia l’eliminazione definitiva al Grande Fratello 2023

L’ultima posizione, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, é assegnata a Grecia Colmenares. L’attrice vip venezuelana di soap opera di successo si direbbe, così, l’elemento più a rischio tra i nominati al televoto tutto al femminile. Questo, data la risicata percentuale di voti favorevole al salvataggio nel gioco, che provvisoriamente é quotata al 9,9% in favore alla bionda gieffina. Chiaramente, la sola messa in onda dell’attesa puntata dei risultati del televoto, può confermare o sconfessare in tutto o in parte quanto riportato nel pronostico sul televoto di epilogo del 2023 made in Grande fratello.











© RIPRODUZIONE RISERVATA