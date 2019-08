Grande Fratello Vip 2019/ “Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiore nel cast”: lo scoop

Non c’è edizione del Grande Fratello Vip senza qualche volto appartenente al mondo di Uomini e Donne. Pare infatti che anche la quarta edizione del reality di Canale 5 avrà i suoi protagonisti direttamente dal dating show di Maria De Filippi. Uno di questi è Lorenzo Riccardi, ex tronista e oggi fidanzato con Claudia Dionigi. Nelle ultime settimane si è spesso parlato sui social della possibilità di vederlo nella Casa di Canale 5 e l’ex tronista non ha affatto smentito, anzi, ha fatto intendere di sperare in un buon esito che, pare, sia ormai giunto. Ma Lorenzo non è l’unico volto di Uomini e Donne pronto ad entrare nella Casa. Stando a quanto svela NuovoTv, ci sarebbe anche un altro ex tronista pronto a fare il suo ingresso: Andrea Melchiorre.

Grande Fratello Vip 2019: il papabile cast

Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi, secondo il settimanale diretto da Signoretti, sarebbero dunque i due volti di Uomini e Donne che faranno parte del cast del Grande Fratello Vip 4, in arrivo a settembre su Canale 5. Questi non sono però gli unici nomi che il settimanale fa in merito al cast dell’edizione in arrivo. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che in lizza per entrare nella Casa più spiata di Italia ci siano anche il cantante Shalpy, il Mago Otelma, Giucas Casella, Fernanda Lessa, l’ex star del porno Ilona Staller, Claudia Galanti e Adriana Volpe. Solo alcuni dei nomi che tuttavia potrebbero fare il loro ingresso dalla fatidica porta rossa a settembre. Tuttavia, al momento, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale.

