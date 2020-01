Grande Fratello Vip 2020, 4 ex concorrenti nel cast/ Pasquale Laricchia, Volpini e…

Prende ormai corpo il cast del Grande Fratello Vip 4. Negli ultimi giorni sono stati svelati molti dei concorrenti che vedremo nella Casa di Canale 5, che quest’anno fa capo ad Alfonso Signorini. Proprio oggi, 3 gennaio, il profilo Instagram ufficiale del GF Vip ci svela che nel cast ci saranno anche 4 ex concorrenti che hanno fatto parte della versione Nip del Grande Fratello. Loro sono: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Definiti ‘highlander’ nel video di presentazione pubblicato sui canali social della trasmissione, i quattro sono stati in passato grandi protagonisti nella Casa e sono poi divenuti noti al pubblico che li ha ritrovati anche in altri programmi televisivi.

Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese al Grande Fratello Vip 4

Per rinfrescarvi la memoria, ricordiamo che Salvo Veneziano e Sergio Volpini hanno partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello, mentre Pasquale Laricchia alla terza (aveva fatto il suo ingresso assieme all’allora fidanzata Victoria Pennington). Diversa la storia per Patrick Ray Pugliese, che nella Casa del Grande Fratello è entrato per ben due volte. La prima è stata al GF4, dove si è classificato secondo dietro a Serena Garitta, la seconda al GF12, dove ha conquistato il terzo posto ed ha conosciuto Martina Pascutti, la donna della quale si è poi innamorato e dalla quale ha avuto Leone, il suo primo figlio. I 4 ex concorrenti vanno dunque ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati: Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto e (in attesa di conferma) Fernanda Lessa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA