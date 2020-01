Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 4?/ Torna in tv dopo i drammi degli ultimi anni

Continua ad allargarsi il cast del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini sarebbe riuscito a portare nella Casa di Canale 5 anche Fernanda Lessa. La notizia arriva dal portale DavideMaggio.it che dà per certa la partecipazione della showgirl alla prossima edizione del reality show di Canale 5, al via mercoledì 8 gennaio 2020. Fernanda Lessa va dunque ad aggiungersi all’elenco di concorrenti che sono stati già ufficializzati negli ultimi giorni. Il cast al momento è dunque composto da Licia Nunez (ultima annunciata), Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto e, appunto, Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa, dai drammi personali al ritorno in tv

La modella brasiliana torna dunque in tv, al centro delle telecamere del Grande Fratello Vip 4, dopo anni di lontananza dai riflettori. Non è infatti un segreto che abbia dovuto affrontare tantissime difficoltà. Dalla depressione alla dipendenza da alcol e droghe, fino alla morte di suo figlio: Fernanda Lessa ne ha attraversate davvero tante. Di recente, ospite a Verissimo, ha raccontato di suo figlio: “All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. L’ho potuto tenere per 15 secondi in braccio.” La ricordiamo in tv, nel 2006, nella quarta edizione de L’Isola dei Famosi e presto, dunque, la rivedremo nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

