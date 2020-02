Grande Fratello Vip 2020: Adriana Volpe flirt con Denver?/ “Sono sposata con Roberto Parli ma…”

Adriana Volpe è sempre più al centro del gossip: i fan del Grande Fratello Vip 4. continuano a seguire il flirt in corso fra la conduttrice e Andrea Denver. Un’intesa che è saltata agli occhi dei telespettatori già da alcune settimane e che sembra aumentare con il trascorrere dei giorni. Per adesso si tratta solo di sguardi complici e giochi, soprattutto visto che la Volpe è sposata con Roberto Parli, da cui ha avuto una figlia. “Che carini, sembrate innamorati”, ha detto però Fernanda Lessa commentando le foto del calendario della Casa. Intanto ci si chiede se Parli deciderà di entrare nel loft di Cinecittà per mettere i puntini sulle i. Oppure per fare una sorpresa alla sua consorte, magari per via dei recenti attacchi che ha riservato a Rita Rusic. “Ha espresso un pensiero a caldo, non valutando che mia moglie ha sempre lavorato e lo sta facendo tutt’ora”, ha detto a Nuovo TV, “banalmente, il rapporto con la Rai si è chiuso solo lo scorso giugno. Adriana è una professionista in gamba e molto stimata”. Parli ha svelato il suo pensiero anche in merito alle liti avvenute nella Casa che hanno visto protagonista la moglie: “Lei è una donna diretta e ama la chiarezza. Questo porta inevitabilmente a certe dinamiche nelle relazioni.Comunque, anche se ci sono scontri, vedo che alla fine i concorrenti tendono sempre a superare le incomprensioni”. Anche Licia Nunez e Antonella Elia? Non sembra che le due abbiano scelto di chiarire con la conduttrice o siano ritornate sui loro passi.

Adriana Volpe tende una mano verso Antonella Elia

Adriana Volpe tende una mano verso una delle sue più grandi nemiche del Grande Fratello Vip 4. Almeno, rivali secondo il giudizio di Antonella Elia. In seguito alle liti con Patrick Pugliese e Licia Nunez, Andrea Denver infatti ha scelto di parlare con la showgirl e subito dopo è corso dalla conduttrice a raccontarle tutto. Sorpresa, Adriana ha apprezzato molto l’intervento del modello. “Le posizioni diverse vanno rispettate, questa è la vera amicizia. Io ci sono e l’aspetto”, ha detto poi Adriana a Paola Di Benedetto. In questi giorni la presentatrice si è anche avvicinata un po’ di più ad Antonio Zequila, soprattutto dopo essersi avvicinata alla Porta Rossa. Durante una notte insonne, la Volpe sembrava quasi sul punto di trasformarsi in Pamela Prati e chiamare un taxi. Er Mutanda l’ha colta in flagrante e i due poi si sono concessi una tazza di tè. “Ho fatto dei brutti sogni, erano strani, neanche me li ricordo bene”, le ha detto Zequila. “Almeno tu un pochino hai dormito, io non mi sono mai addormentata”, ha risposto la Volpe. Il discorso è diventato persino un po’ piccante: “Vieni nel mio letto”, ha detto Antonio, “così ti abbraccio e dormi. Non ti faccio niente, un abbraccio amichevole. Certo mi sarebbe piaciuta che tu fossi stata single, anche se secondo me ti sarebbe piaciuto Denver”. Adriana non si è sottratta del tutto alla domanda: “Invece sono sposata e non lo saprai mai”. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe e Antonio Zequila.

