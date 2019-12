Grande Fratello Vip 2020/ Concorrenti: spunta Marco Carta con Malnati e Zequila

Il cast del Grande Fratello Vip 2020 è pronto. Dopo l’ufficializzazione della presenza di Rita Rusic, Alberto Dandolo svela i nomi degli altri inquilini che, da gennaio, saranno spiati 24 ore su 24 durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini ai microfoni di Piero Chiambretti nel programma La Repubblica delle Donne, aveva promesso un cast di veri vip e, i primi nomi, sembrano confermarlo. “Sto lavorando da prima dell’estate per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo creando un cast di veri vip, in cui la gente non dovrà più chiedersi ‘Ma questo chi cavolo è?‘”, ha confessato Signorini che, come svela Dandolo, ha deciso di avere nella casa due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi che hanno fatto molto divertire il pubblico. Stiamo parlando di Aristide Malnati, l’egittologo che fu protagonista all’Isola dei Famosi del 2016 e di Antonio Zequila che partecipò all’Isola nel 2005 litigando pesantemente con Adriano Pappalardo.

I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Oltre a Rita Rusic, Aristide Malnati e Antonio Zequila, dunque, chi saranno gli altri concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip? Stando a quello che anticipa Alberto Dandolo, a varcare la famosa porta rossa della casa di cinecittà saranno anche Antonella Elia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro. In dubbio, invece, la partecipazione di Loredana Lecciso per la quale sarebbero ancora in corsa le trattative. Proprio l’ex compagna di Al Bano, tuttavia, pochi giorni fa, ha fatto intendere di non avere alcuna intenzione di partecipare al reality. “Il Gf Vip? Magari in un’altra edizione”, ha raccontato ai microfoni de Il Tempo. Nel frattempo, il settimanale Nuovo Tv lancia l’indiscrezione sulla presenza, nel cast, anche di Marco Carta. Il cantante, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, nel 2016, deciderà di rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia?

