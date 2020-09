Grande Fratello Vip 2020/ Enock Barwuah, fratello Balotelli pronto “a far danni”

Il Grande Fratello Vip 2020 si prepara a debuttare il prossimo 14 settembre su Canale5 con un doppio appuntamento, al lunedì e al venerdì, che sicuramente convincerà i fan e il pubblico. Alfonso Signorini sarà ancora al timone dell’edizione, la sua visto che porterà di nuovo la sua firma tra quella degli autori, e con lui Antonella Elia e Pupo. I tre sono continuamente monitorati con tamponi e test soprattutto per via dell’ipocondria del conduttore che ha già annunciato: “Non entrerò mai in casa” anche se i gieffini saranno controllati prima di entrare in casa e anche durante i primi giorni. Ma cosa ci aspetta con questo Grande Fratello Vip a parte la grande attenzione alle norme sanitarie anti-Covid? Mai come quest’anno possiamo dire che il cast promette già liti e tanto trash ma anche qualche colpo di scena e racconti inediti visto che vi prenderanno parte alcuni volti e nomi noti (legati ad altrettanti vip) e tra questi c’è il giovane fratello di Mario Balotelli.

ENOCK BARWUAH, FRATELLO DI BALOTELLI, PRONTO A FAR DANNI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Proprio al settimanale Chi il giovane ha già rivelato di aver paura di combinare guai anche se lascerà a casa la sua fidanzata Giorgia: “Ho già visto concorrenti molto belle, mamma mia farò danni, già lo so. Mio fratello Mario mi ha detto di non fare cazzate se no viene nella casa. Io però non ho paura di lui, ma di me stesso“. In molti sperano che sia proprio lui a rivelare dettagli che ancora non conosciamo sul campione di calcio ma per il momento ha solo rivelato: “Questa volta i ruoli si sono capovolti. E lui mi dice ‘vai vai vai’. Inizio a essere poco tranquillo. Secondo me non mi vuole fra le scatole per un po’, non c’è altra spiegazione“.



