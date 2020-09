Grande Fratello Vip, Morgan nella casa?/ Cachet stellare, ma ha rifiutato

Morgan tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Il cantante nei piani di Alfonso Signorini, ma nonostante il cachet stellare alla fine ha detto no! Dopo le indiscrezioni rilasciate proprio da Signorini dalle pagine del settimanale Chi del forfait di Andrea Iannone e Giulio Berruti, ecco spuntarne un’altra a poche ora dalla prima puntata della quinta edizione del reality show di Canale 5. Stando a quanto spifferato dal settimanale Oggi nei piani di Signorini, alla sua seconda conduzione del GF VIP, ci sarebbe stata anche la presenza di Morgan. In realtà il giornalista e conduttore ha contattato Marco Castoldi per proporgli di entrare nel cast di concorrenti del reality offrendo anche un cachet stellare a detta del settimanale. Qualcosa però è andato storto, visto che Morgan non è nella rosa ufficiale dei concorrenti del GF VIP 4.

Morgan non sarà al Grande Fratello Vip 2020

Alla fine nulla da fare: Morgan non sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 2020. “Rifiutata grossa somma di denaro” dicono alcune fonti, mentre si vocifera che fosse tutto concordato con l’ingresso del cantautore nella casa più spiata d’Italia dal 24 settembre, quindi una settimana dopo la partenza ufficiale. Una cosa è certa: la notizia rilanciata dal settimana Oggi chiude ogni possibilità all’ingresso del cantante che si sarebbe rivelato una presenza davvero importante all’interno del reality. Geniale, ribelle, sempre sopra le righe, Morgan avrebbe dato del filo da torcere a tutti i coinquilini, ma anche al conduttore e agli opinionisti. Senza dimenticare tutto quello che si sarebbe potuto ricreare intorno alla sua figura: dal matrimonio con Asia Argento, alla relazione con Jessica Mazzoli fino alla recente compagna Alessandra Cataldo. Saltata la partecipazione al GF VIP, non è ancora chiaro quali saranno i progetti futuri del cantautore. Chissà che non si possa rivederlo in qualche programma di Barbara D’Urso dove è stato spesso protagonista!



