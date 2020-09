Grande Fratello Vip 2020 streaming/ Video Mediaset: gli scherzi alla De Blanck e…

Tutto è pronto per l’inizio della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Anche questa sera tante saranno le sorprese preparate da Alfonso Signorini, per non parlare dell’ingresso di nuovi concorrenti. Ma quali sono i modi per seguire questa seconda puntata del reality? È possibile seguire il Grande Fratello Vip, oggi 18 settembre, prima di tutto in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30. Ma non solo. È possibile seguire la diretta in streaming sul sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e su MediasetPlay, cercando Canale 5. È possibile utilizzare l’applicazione su ogni dispositivo, dal computer al tablet fino allo smatphone.

Grande Fratello Vip 2020: come rivedere i momenti salienti della puntata

Ricordiamo, inoltre, che sul sito, così come sui canali social ufficiali del programma, saranno man mano pubblicati i video con le scene salienti della puntata in onda. Oltre alle prime serate, è possibile rivedere i momenti più importanti anche durante le finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1. Tornando alla seconda puntata che ci attende in onda questa sera su Canale 5, oltre all’ingresso degli altri concorrenti non mancheranno momenti di grande divertimenti che avranno protagonista anche la contessa Patrizia De Blanck. Proprio lei è stata vittima di numerosi scherzi in questi pochi giorni trascorsi nella Casa. Si parlerà anche di Tommaso Zorzi e dell’abbandono di Flavia Vento. Insomma, una puntata ricca di colpi di scena!

© RIPRODUZIONE RISERVATA