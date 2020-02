Grande Fratello Vip 2020/ Video, Barbara Alberti contro Adriana Volpe e la Elia?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI E NEWS DI OGGI, 8 FEBBRAIO

Barbara Alberti contro tutti al Grande Fratello Vip 2020? Il momento della sua possibile eliminazione si avvicina a grandi passi e, per il momento, sembra che sia stato Sanremo 2020 a salvarla da questo funesto destino ma questo non sembra preoccuparla, anzi. Proprio come farebbe davanti ad un romanzo da analizzare o una sorta di esperimento sociale, la Alberto continua ad analizzare i suoi compagni di viaggio e, in particolare, ieri sera ha avuto modo di condividere con la sua Licia Nunez alcune delle sue impressioni parlando di due donne che abitano sotto il loro stesso tetto ma che sono molto diverse per aspettative e modo di essere, di chi sta parlando? In realtà la Alberti non fa mai il nome di nessuno ma un aiutino arriva proprio dalla Nunez che ad un certo punto usa alcune iniziali che fanno pensare che una di esse possa essere Adriana Volpe e, quindi, l’altra dovrebbe essere Antonella Elia.

BARBARA ALBERTI SI CONFIDA CON LICIA NUNEZ SU ANTONELLA ELIA E ADRIANA VOLPE?

Ma cosa ha confidato la Alberti a Licia Nunez ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 2020? La scrittrice le ha detto riferendosi probabilmente ad Antonella Elia: “Quando finirà il mondo lei sarà l’ultima, è un arnese per la sopravvivenza, un animale con l’istinto di sopravvivere naturale, non ho mai visto un ego così compatto e felice, così abile”. A questo punto Licia le chiede: “Parli di AD?” e la Alberti risponde “No, no, non ha i numeri, ha troppe regole, poverina, sai che mi fa tenerezza perché vorrebbe ma non… le manca la sorpresa, non è una nemica, ha ambizione altissime ma le manca l’imprevisto, è una monoteista rigida”. Il discorso si sposta poi su Antonio Zequila che continua a provarci con Clizia senza che lei gli abbia mai dato una speranza… ma chi erano le due che la Alberti ha analizzato così bene? Clicca qui per vedere il video del momento.

