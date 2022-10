Grande fratello vip 2022, pagelle 6a puntata e nomination/ Sara Manfuso cacciata!

Pagelle Grande Fratello vip 2022, Marco Bellavia anticipa un ritorno nella Casa alla sesta puntata

La sesta puntata del Grande Fratello vip 2022 vede aprirsi con il conduttore Alfonso Signorini che torna a parlare di Marco Bellavia, il concorrente giunto al ritiro per effetto degli atteggiamenti a sfondo di bullismo ricevuti nella Casa, con dei risvolti positivi del caso e annessi sentiment e pagelle. La nuova puntata segue alla quinta diretta, che ha decretato la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto (stabiliti dal gioco come provvedimenti per l’impermeabilità dei vipponi alla richiesta di aiuto di Marco Bellavia) e legge al pubblico TV la lettera del ritirato ai superstiti nella Casa. A più riprese, in confidenze fatte ai coinquilini, l’ex volto Bim Bum Bam esortava quest’ultimi ad aiutarlo a lanciare il messaggio di unità nelle diversità, che “solo insieme si può soffrire di meno. Solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile “. Marco Bellavia non dimentica il dolore subito nel reality, per effetto dell’indifferenza, ma é ancora viva in lui la fiamma della speranza, di poter continuare a lanciare il suo messaggio volto all’unione, anche attraverso un preannunciato ritorno nella Casa, come special guest! Voto all’ex gieffino: 10. Mai smettere di credere nei propri sogni.

Nella Casa del Grande Fratello vip 2022, intanto, fa rientro Ginevra Lamborghini, che dopo la squalifica sorprende il gieffino a lei più legato tra i vipponi, Antonino Spinalbese. A lui lei confessa il dolore della squalifica, palesandosi sinceramente pentita per aver testualmente lanciato un invito al bullismo contro Marco Bellavia nel gioco, con la frase costatale la squalifica, “Merita di essere bullizzato”. “Quello che é successo da lunedì fino ad oggi é il mio incubo”, ammette la sorella di Elettra Lamborghini. Voto: 7 di incoraggiamento. Non é mai troppo tardi per rimediare all’errore e l’influencer sembra avere tutte le carte per poter superare la squalifica dal Grande Fratello vip. Anche perché può contare sul sostegno di Antonino, che si direbbe a lei sempre più vicino. “Gli occhi parlano”, dichiara sibillino Alfonso Signorini.

Spazio, poi, a Cristina Quaranta, che dopo essere svenuta diventa protagonista di un improvviso pianto di sfogo nella Casa, il riflesso del pentimento generale del gruppo vip rispetto al dolore inferto a Marco Bellavia: “Noi abbiamo sbagliato e siamo tutti delle m*rde”, esclama l’ex Non é la Rai, ammettendo quindi che le responsabilità del caso bullismo non siano solo dei due concorrenti puniti per l’accaduto, Ginevra e Giovanni. Voto: 8 all’onestà intellettuale e il mea culpa.

É poi la volta di Sara Manfuso, che, dopo il ritiro seguito a quello di Marco Bellavia, dichiara al Grande Fratello vip -dallo studio, dove é ospite- di essersi sentita vittima di violenza nella Casa, per mano di Giovanni Ciacci. Il che avrebbe contribuito a portarla a maturare la scelta di ritirarsi dal gioco . La gieffina -che ha ora occasione di fare luce sulla sua storia- dichiara di essere ” stata vittima di una violenza sessuale in passato e non volevo l’etichetta di specie protetta al Grande Fratello vip”. E al contempo diventa protagonista di un’accusa a Giovanni Ciacci, alla cui veridicità il sentiment dell’occhio pubblico stenterebbe a credere: “Ma l’uomo che mi ha toccato il cu*o siede al mio fianco e mi ha detto ‘simuliamo una violenza sessuale'”, sono le parole che dallo studio Sara pronuncia ai danni dell’eliminato Giovanni. E se Ciacci, dichiaratamente omosessuale, si limita a sconfessare l’accusa, dicendosi “disinteressato al genere” dalle curve giunoniche della giornalista, il conduttore Alfonso Signorini dà un taglio netto allo spazio TV, con un video del momento oggetto del contenzioso e la conseguente cacciata della Manfuso dallo studio. “Abbiamo recuperato il video” dichiara Signorini, introducendo le immagini della mano di Giovanni finita sul lato B di Sara mentre i due erano negli spazi ristretti dei complementi di arredo in cucina. “Ora dirò che mi hai toccato il c*”, dichiara con toni scherzosi nel video, Sara, a cui fa poi eco Giovanni con un sonoro “proviamo una violenza sessuale… Tuo marito sarà mica geloso di me?”. Secondo il sentiment generale Sara strumentalizzerebbe per visibilità il momento di convivenza avuto con Ciacci, e perde il soggiorno nella Casa così come ogni altra possibilità di ingaggio nel reality, quindi l’occasione che aveva per fare luce sulla vita reale alle prese con la violenza di genere. voto: 3.

In un videomessaggio mandato in onda dalla regia, George Ciupilan poi dá libero sfogo alla frustrazione vissuta da bambino, quando il gieffino dalle origini rumene era solito piangere per la mancanza della madre al suo fianco. Aldilà dei suoi inarrestabili sorrisi, tacciati dai detrattori nel web di superficialità, i genitori si sono separati prima che lui compiesse due anni. Quando, da piccolo, era solito piangere per l’assenza della madre nella residenza del padre, quest’ultimo minacciava che lo avrebbe schiaffeggiato nel caso in cui lui non avesse frenato il pianto. Per il sentiment web, George é un influencer dal cuore d’oro: voto 10, mai giudicare alle apparenze.

Wilma Goich ricorda nella Casa del Grande Fratello vip 7 il suo scopo, che é quello di riuscire a superare il dolore relativo ad una grave perdita, quella della figlia Susanna Vianello. La giovane veniva a mancare nel 2020 in seguito ad un tumore al polmone. Voto alla forza di volontà per la ripartenza dell’ex gieffina: 8.

Antonello Fiordelisi si direbbe protagonista di un presunto triangolo con Edoardo Donnamaria e Alberto De Panicis. Che l’ex di Francesco Chiofalo sia in procinto di voltare pagina in amore? Intanto, crea dinamica nel reality ed è una dei pochi concorrenti che si siano rivelati permeabili al grido di dolore lanciato nella Casa da Marco Bellavia. Inoltre, è indicata dai principali bookmakers come principale candidata alla vittoria finale del reality, alle spalle di Carolina Marconi: Voto 9.

“La mia disforia di gente era evidente”, ammette Elenoire Ferruzzi, che nella Casa viene sorpresa dalla madre, in un mondo in cui le la disforia di genere non viene accettata in molti casi: “Ero sempre con le donne, sono un emisfero speciale”. Lacrime di gioia per la concorrente transgender del Grande fratello vip 2022, che al momento della sorpresa della donna che l’ha messa al mondo e l’ha aiutata ad accettarsi anche per il suo orientamento sessuale, rivoluziona il sentiment del pubblico sulla sua persona in positivo, dopo il caso Marco Bellavia. Voto: 8.

Charlie Gnocchi finisce al centro di una nuova lite nella Casa, stavolta al Grande fratello vip si litiga per la spesa settimanale con Cristina Quaranta e Attilio Romita: “Lui fa l’intellettuale e poi è una m* e lei sculetta e poi mi dice che la mia spesa è una m*”. La polemica intestina sembra però essere rientrata nelle ore della sesta puntata del Grande fratello vip 7, dopo una settimana difficile, ma il sentiment del pubblico sembra non perdonargli nulla a fronte del caso Marco Bellavia: “Charlie che maschera tutto con risate pesantissime”, chiosa uno dei commenti social aggreganti. Riuscirà lo speaker radiofonico a far cambiare idea ai detrattori? Intanto, crea dinamiche nella Casa: voto 7.

Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Cristina Quaranta sono intanto gli immuni alle nomination per il volere del gruppo dei Grande fratello vip! Amaurys Perez e Nikita Pelizon gli immuni per i voti delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Alberto De Panicis, Antonella, Attilio Romita, Edoardo, Gegia, Giale De Donà, Pamela Prati e Wilma Goich invece i nominati al televoto e quindi a rischio eliminazione. Chi uscirà dalla Casa, alla settima puntata del Grande fratello vip 2022?











