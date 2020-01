Grande Fratello Vip 4, cast e concorrenti ufficiali/ Tutte le “connessioni” tra loro

Cast quasi al completo per il Grande Fratello Vip. A pochi giorni di distanza dal debutto della quarta stagione in onda su Canale 5, nel corso della giornata di ieri, sono stati svelati altri nomi di concorrenti che entreranno nella Casa da questo mercoledì sera. Per la settimana, ci attendono due appuntamenti che andranno rispettivamente in onda l’8 e il 10 gennaio, nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Per quanto riguarda i concorrenti uomini, troviamo: Andrea Denver (non ancora confermato ufficialmente), Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Fabio Testi, Ivan Gonzalez (non ancora confermato ufficialmente), Michele Cucuzza, Pago e Paolo Ciavarro. Per le donne invece, spazio per: Adriana Volpe, Antonella Elia, Barbara Alberti (non ancora confermata ufficialmente), Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Rita Rusic. Spazio anche per quattro ex gieffini: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

Grande Fratello Vip, le “connessioni” tra i concorrenti

Alcuni concorrenti che si apprestano ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno già partecipato insieme ad altri reality: Adriana Volpe e Andrea Montovoli hanno rivaleggiato nella stessa edizione, la settima, di Pechino Express. Antonio Zequila e Sergio Volpini hanno sostenuto fianco a fianco l’esperimento sociale (particolarmente fallimentare) di Uman Take Control. Sergio Volpini e Salvo Veneziano hanno preso parte alla prima edizione del Grande Fratello (quella vinta da Cristina Plevani). Antonella Elia è stata opinionista della terza edizione de L’isola dei famosi, quella a cui ha partecipato Antonio Zequila. Con probabilità, queste connessioni serviranno a poco per creare dinamiche. Sicuramente però, il cast – sulla carta – è fortissimo e sarà pronto a regalare dinamiche di tutto rispetto. Al fianco di Alfonso Signorini, troveremo anche Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Tra oggi e domani, il cast verrà sicuramente delineato al gran completo perché martedì mattina, li aspetta – senza dubbio – la copertina di TV Sorrisi e Canzoni.

