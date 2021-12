Grande Fratello Vip 6, chi resta fino a marzo?/ Possibili abbandoni, reazioni del web

Nella Casa del Grande Fratello Vip sta per arrivare la comunicazione che tutti aspettano: quando finisce davvero il programma? Se lo chiedono tutti i concorrenti dentro ormai da settembre, soprattutto perchè la scadenza che tutti conoscevano, quella del 13 dicembre, è vicinissima. Di certo a confermare il prolungamento per i Vipponi è stato l’ingresso di ben 5 nuovi vipponi che, stando alle indiscrezioni, saranno poi seguiti da altri ingressi. Manca, insomma, sono l’annuncio di Signorini alla Casa, che svelerà il vero finale del reality previsto per metà marzo. Ma, in previsione di questo, come si è divisa la Casa? Chi è pronto ad abbandonare tra poche settimane e chi invece deciderà di rimanere fino a marzo?

SELASSIE' VS KATIA RICCIARELLI, SCONTRO GENERAZIONALE AL GF VIP/ "Nostro nome conta"

Chi abbandonerà il Grande Fratello Vip a dicembre?

Scopriamo che tra i Vipponi che sembrano essere certi dell’abbandono c’è Katia Ricciarelli, che avrebbe impegni lavorativi in ballo nel periodo di Natale. E a proposito di Natali, molti protagonisti sono decisi a vivere le festività con i propri cari, come Carmen Russo, Francesca Cipriani, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Ma non è certo che tutte loro abbandonino la Casa. dubbi invece su Soleil Sorge che, però, secondo il web deve rimanere fino alla fine. Lo stesso web che vorrebbe invece l’abbandono di Alex Belli.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli, flirt tra Gianmaria e Sophie?/ L'ammonimento "Siate coerenti"Katia Ricciarelli choc "Biagio D'Anelli è normale o è gay?"/ Espulsa dal GF VIP?

© RIPRODUZIONE RISERVATA