Sorelle di Katia Ricciarelli, chi sono Maria Luisa e Anna: un’infanzia complicata

Non hanno vissuto un’infanzia semplice le sorelle di Katia Ricciarelli e lei, la soprano più amata della tv italiana. Katia, che in età adulta è diventata famosa, sui palchi di teatro e in tv, e ancor di più dopo aver sposato Pippo Baudo, ha vissuto i primi anni della sua vita in maniera complicata. La mamma, Molara, ha infatti dovuto crescere lei e le sue due sorelle, Maria Luisa e Anna, senza il supporto del marito. L’uomo era infatti andato via di casa per prendere parte alla Campagna di Russia come volontario. Poco dopo morì, lasciando dunque definitivamente sola Molara e le loro figlie.

Katia Ricciarelli, in realtà, non è figlia di quell’uomo morto in guerra, bensì di un altro conosciuto dalla mamma in Germania, dove era in trasferta di lavoro. “Mamma pensava a tutto e le mie sorelle andavano a lavorare per potere mangiare. Mangiavamo pasta e fagioli, polenta, gnocchi di patate, quelli che erano i cibi poveri, carne non ce n’era. Nonostante ciò, eravamo felici. Non mi sono mai vergognata della povertà”, ha raccontato a Bella Ma’ Katia Ricciarelli, spiegando come fossero complicate le loro condizioni per via dell’assenza del papà.

Sorelle di Katia Ricciarelli, chi sono Maria Luisa e Anna: il dramma della morte

Nella vita di Katia Ricciarelli c’è stato tanto dolore e uno dei più forti è legato a Maria Luisa Ricciarelli, la sorella maggiore, morta a 29 anni. La donna è venuta a mancare a causa di un incidente stradale, mentre passeggiava con la figlia Stefania. La piccola chiese infatti di farsi allacciare una scarpa e mentre la mamma lo faceva, fu travolta da un’auto e morì giovanissima. “Un trauma pazzesco” per Katia Ricciarelli e per la mamma Molara, oltre che per la sorella Anna, che oggi invece è in una Rsa:

“È l’unico legame che ho. Vado a trovarla ma non c’è. È su una sedia a rotelle, mi guarda, ogni tanto vedo una luce e sembra che lei qualcosa capisca. Io la guardo. Lei da giovane era una ballerina di rock and roll straordinaria, ballava con il marito” ha raccontato Katia.