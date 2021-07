Grande Fratello Vip 6: Pamela Prati tra i concorrenti?/ Lei rompe il silenzio, ma…

Pamela Prati tornerà nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente della sesta edizione? Il reality show di Alfonso Signorini tornerà in onda lunedì 13 settembre. Nel corso delle prossime settimane, continueranno i casting per trovare i nuovi inquilini che trascorreranno diverso tempo sotto le telecamere della casa più famosa d’Italia. I nomi che stanno circolando sul web sono diversi e tra questi spicca quello di Pamela Prati, già concorrente del Grande Fratello Vip nella prima edizione condotta da Ilary Blasi. Il nome della showgirl è uno dei più gettonati per il cast della nuova edizione del padre di tutti i reality show, ma cosa c’è di vero? Pamela Prati sarà davvero una concorrente del Grande Fratello Vip 6? dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la showgirl ha rotto il silenzio.

Pamela Prati/ "Mark Caltagirone? Pensai al suicidio... Valeria Marini? Mai picchiata"

Pamela Prati, la verità sulla partecipazione al Grande Fratello Vip 6

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Pamela Prati ha parlato del Grande Fratello Vip. La showgirl, tuttavia, non è scesa nei dettagli limitandosi a parlare della voglia del pubblico di rivederla nella casa di Cinecittà. “C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima…”, ha spiegato la Prati incuriosendo ulteriormente i fans. “Ne abbiamo parlato, vedremo che cosa succederà! Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa…”, ha aggiunto parlando del Grande Fratello Vip. Durante la prima edizione, l’avventura della Prati si concluse con un’espulsione: Alfonso Signorini le concederà la possibilità di ripetere l’esperienza? Lo scopriremo a settembre.

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati "Caso Mark Caltagirone? Io sono vittima"/ "Ho rinunciato a tanti soldi"Zorzi e Capriotti tornano a parlare di Pamela Prati/ GF interviene e li censura

© RIPRODUZIONE RISERVATA