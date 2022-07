Grande Fratello Vip 7, il cast/ Gabriele Parpiglia conferma alcuni nomi e trattative

Gabriele Parpiglia: chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà il 19 settembre su Canale 5. Da settimane Alfonso Signorini è al lavoro per scegliere i gipponi che entreranno nella casa di Cinecittà. Ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda tutti i giorni su R101, Gabriele Parpiglia ha fatto il punto della situazione sul cast del reality show, confermando alcuni nomi e alcune trattivi in corso. Negli ultimi giorni si e parlato della partecipazione al GF Vip di Charlie Gnocchi, fratello di Gene, e Rita Dalla Chiesa. “Charlie Gnocchi sarebbe un bel colpo. Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”, ha detto il giornalista.

Gabriele Parpiglia ha confermato le presenze, ormai già ufficializzate da Alfonso Signorini, di Pamela Prati e Chadia Rodriguez. Per quanto riguarda Pamela Prati si tratta di un ritorno al Grande Fratello Vip: la showgirl ha partecipato alla prima edizione del reality show, venendo però squalificata per numerose infrazioni del regolamento nel corso della quarta puntata. “Tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone?”, ha detto Parpiglia ai microfoni di “Facciamo finta che”. Infine il giornalista ha rivelato alcune trattative in corso, di cui si è già vociferato nei giorni scorsi: “Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta. Idem per Carolina Marconi, trattativa in corso”. Ricordiamo che la belle Carolina Marconi ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, vinta da Serena Garitta, dove aveva iniziato una relazione con Tommaso Vianello.

