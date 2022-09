Grande Fratello Vip 7, nuovi indizi sul cast/ Chi sono i misteriosi concorrenti?

Grande Fratello Vip 7: nuovi indizi sui concorrenti

La settima stagione del Grande Fratello Vip 7, condotta da Alfonso Signorini, debutterà lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5. Al fianco del conduttore, troveremo come opinioniste Sonia Bruganelli e, la new entry, Orietta Berti. Finora solo tre concorrenti sono stati ufficializzati: Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. Ma nelle ultime ore, direttamente dal profilo Instagram del GF Vip, sono arrivati nuovi indizi su tre “vipponi”. Il primo svela: “Intrigante, passionale, determinata. Attenti, state per giocare col fuoco”, mentre scorrono le immagini di una donna elegante, in abito nero in pizzo, anello con diamante e tacchi vertiginosi. Ovviamente non è stato mostrato il volto della futura concorrente, ma nei commenti in molti si lamentano che non si tratta di una concorrente giovane. Il secondo indizio recita: “Ogni promessa è debito… Allacciate le cinture… Il viaggio nel tempo sta per cominciare!”, di lui si vedono sono la cintura e le mani ben curate.

Infine il terzo indizio dice: “La cura del dettaglio c’è, la determinazione anche. Lui è pronto a fare sul serio nella Casa” e come per gli altri due vip vengono mostrati dettagli che non aiutano a capire di chi tratta. I fan del Grande Fratello Vip chiedono che vengano annunciati i nomi e altri si lamentano: “Fate conoscere ragazzi nuovi, basta vip o presunti tali. Ridateci il vecchio GF”. Chi sono i misteriosi concorrenti? Ad Alfonso Signorini piace mantenere viva la suspense: “Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime due puntate un evento televisivo”, ha detto il conduttore come riporta TgCom24. Ricordiamo che i primi vip che entreranno nella casa di Cinecittà, domenica 25 settembre potranno uscire per votare.

