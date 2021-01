Grande Fratello Vip oggi non va in onda perchè/ Settimana prossima torna a sfidare Milly Carlucci il Venerdì

Il Grande Fratello Vip non va in onda per il secondo venerdì di fila e se la settimana scorsa c’era la scusa dell’ultima puntata di Fratelli Caputo qual è il motivo oggi? A dire il vero non c’è nessuna informazione ufficiale con Canale 5 che manderà in onda il film Amici come prima che ha visto il ritorno della coppia formata da Christian De Sica e Massimo Boldi anni dopo l’ultima volta. Non vi preoccupate però perché se sentite la mancanza dei vipponi, come li chiama Alfonso Signorini, basterà girare su Mediaset Extra dove potremo seguire la diretta e dunque vivere comunque un venerdì sera da Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip non va in onda, e la prossima settimana?

Non andrà in onda stasera il Grande Fratello Vip che però dalla prossima settimana dovrebbe tornare al doppio appuntamento al lunedì e al venerdì. C’è da dire però che se si può obiettare qualcosa sul reality show è quello di non aver dato dei connotati esatti ai suoi fan. Questo continuo cambio di palinsesto infatti sta confondendo il pubblico che non sembra capire come andranno le cose settimana dopo settimana. E chissà che andando avanti così qualche fan non rischierà davvero di perdersi una puntata o magari di sintonizzarsi e trovarsi qualcos’altro davanti. Certo è che le scelte di Mediaset avranno sicuramente delle risposte e delle motivazioni.



