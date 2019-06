Grease/ Video, su Canale 5 il film con John Travolta (oggi, 27 giugno)

Grease (Brillantina) va in onda oggi, giovedì 27 giugno, alle ore 21:20 su Canale 5. Si tratta di un film di genere musical che ha fatto la storia del cinema. Questa pellicola può essere considerata come un cult acclamato da un’intera generazione. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 1978 dal regista Randy Kleiser. Gli attori principali del film sono John Travolta e Olivia Newton-John. Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward e Jamie Donnally fanno anche parte del cast. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Bronte Woodard e Allan Carr. La fotografia è stata curata da Bill Butler mentre le musiche sono state realizzate da John Farrar, Barry Gibb, Louis St.Louis, Bill Oakes e Jim Jacobs. Il montaggio della pellicola è stato messo a punto invece da John F. Burnett. Clicca qui per il trailer del film

Grease (Brillantina), la trama del film

Durante l’estate il giovane e bello Danny Zuko conosce l’attraente Sandy Olsson, un’ingenua ragazza australiana. I due intavolano una relazione e sembrano amarsi veramente. Tuttavia, l’estate passa e purtroppo i due sono costretti a lasciarsi. Improvvisamente comunque, la situazione di Sandy cambia e decide di iscriversi ad una scuola in America. Per caso e per fortuna, la scuola è la stessa di Danny ed i due si ritrovano. Ma le cose sembrano essere cambiate. Danny si dimostra quasi un bullo, irriverente e spavaldo, acclamato da tutti i ragazzi della scuola. Sandy rimane a bocca aperta dal comportamento di Danny e non vuole quasi credere ai suoi occhi. Ma Danny, nonostante il suo carattere esterno, in realtà prova dei veri sentimenti per Sandy e non vuole deluderla in alcun modo. In un percorso ricco di colpi di scena e canzoni che hanno fatto la storia del cinema, i due modificheranno a poco a poco il proprio carattere, riuscendo poi a riappacificarsi e vivere insieme.

Il trailer del film Grease





