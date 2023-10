Grecia Colmenares: “Chando mi ha fatto una favore”/ La rivelazione al Grande Fratello: “tradito fiducia”

Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023: “Paolo del Debbio…”

Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023 parla di uomini. La regina delle telenovelas nel segreto della sala let parla di uomini. Dopo il gossip scoppiato nella casa di un suo possibile interesse per Paolo del Debbio, l’attrice continua ad incuriosire sia i coinquilini che il pubblico fuori dalla casa sull’identità di questo famoso conduttore Mediaset. Chiamata nella sala led, l’attrice commenta una serie di fotografie di personaggi che lavorano a Mediaset. Il primo è proprio Paolo del Debbio: “è un uomo bello, intelligente” – precisa l’attrice.

Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi, bacio al Grande Fratello 2023/ In tugurio scatta la passione ma...

Poi pesca la seconda carta: Gerry Scotti. Per il conduttore l’attrice precisa: “tanta ammirazione per lui”. Le altre due carte sono quelle di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma l’attrice non sembra particolarmente interessata: “non li conosco”. L’ultima carta è quella di Paolo Bonolis: “che bello!”.

Grecia Colmenares piange per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ "Mi ha detto che si sente sola..."

Grecia Colmenares sull’ex fidanzato Chando Erik Luna

Ma non finisce qui, visto che Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023 legge anche alcune dichiarazioni dell’ex fidanzato Chando Erik Luna. L’attrice confessa: “lui ha fatto una cosa bruttissima per cui l’ho lasciato direttamente tramite cellulare. Lui mi ha chiamato quando sono uscita”. Non solo, l’attrice aggiunge: “mi ha fatto un piacere, mi ha fatto un favore. Ha tradito la mia fiducia, ma non l’ho perdonato. Grazie a Dio mi ha fatto un favore”.

Intanto Chando Erik Luna sta vivendo di popolarità riflessa grazie alla partecipazione dell’ex compagna al Grande Fratello al punto da confessare in una intervista: “mi piacerebbe partecipare da concorrente al GFVip o all’Isola dei famosi perché li trovo molto divertenti”. Infine sulla sua situazione sentimentale: “per la prima volta nella vita sono single, e mi sto divertendo molto. Mi piace quando la vita diventa una continua avventura”.

Gianfranco Pelegri, chi è il figlio di Grecia Colmenares/ "È tornata nella mia quando ho compiuto 18 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA