Grecia Colmenares innamorata di Paolo Del Debbio?/ Sorpresa del giornalista al Grande Fratello 2023

Grecia Colmneares: è Paolo Del Debbio di cui si è infatuata?

Dolce sorpresa per Grecia Colmenares durante la nuova puntata del Grande Fratello 2023? Sognatrice e romantica, l’attrice di soap opera che, nel corso della sua lunga carriera, ha interpretato sempre ruolo sentimentali, durante i primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha ammesso di essersi infatuata di due uomini italiani di cui uno lavorerebbe a Mediaset. Senza svelare l’identità, ha dato qualche indizio.

“Chi è? Non si può dire! Sono due! Sono due che mi piacciono così di istinto. Non siamo usciti, è un amore platonico. Uno è alto e ha i capelli grigi. Bello e alto. Il secondo uomo sta vicino a te Signorini, solo mi hanno detto che è sposato. Questa persona è molto gentile, ma è sposato”, le parole della Colmenares. Secondo Fiordaliso, l’uomo alto, con i capelli grigi e che lavorerebbe a Mediaset, potrebbe essere Paolo Del Debbio e, proprio quest’ultimo, questa sera, nel corso della nuova puntata del reality, farà una sorpresa a Grecia.

Paolo Del Debbio e il video per Grecia Colmenares

Grecia Colmenares non ha confermato l’ipotesi di Fiordaliso, ma al Grande Fratello 2023, sono pronti a sorprendere l’attrice più famosa delle soap opera con una sorpresa da parte di Paolo Del Debbio. Come ha annunciato Alfonso Signorini in collegamento con Pomeriggio 5, nel corso della sesta puntata, Grecia riceverà un messaggio da parte di Del Debbio. Nessun incontro fisico tra i due, ma un video che, sicuramente, strapperà un sorriso all’inquilina del bunker di Cinecittà.

Ufficialmente single come ha annunciato lei stessa nella casa, Grecia non ha mai nascosto di aver voglia di innamorarsi. Cosa le dirà Paolo Del Debbio nel video più atteso della serata?

