Grecia Colmenares isolata dal gruppo al Grande Fratello 2023?/ Anita “È fuori dal coro, non è totalmente lei”

Grecia Colmenares lontana dal gruppo al Grande Fratello 2023?

Grecia Colmenares è tra i concorrenti vip del Grande Fratello 2023 che sta maggiormente attirando l’attenzione del pubblico. La regina delle soap opera è entrata nella casa di Cinecittà con tutta la sua energia e, nel corso dei primi giorni di permanenza nel bunker, sta provando a contagiare tutti con la sua energia. Nonostante la voglia di conoscere i suoi coinquilini e di vivere totalmente l’esperienza, a detta di qualcuno, l’attrice non sarebbe totalmente se stessa nella casa. Anita e Lorenzo, infatti, confrontandosi tra loro, hanno parlato proprio di Grecia che, secondo il loro punto di vista, starebbe facendo fatica ad adattarsi alla situazione.

Chando Erik Luna, chi è l'ex compagno di Grecia Colmenares/ La differenza di età il motivo della rottura?

Secondo, Anita Olivieri e Lorenzo Remotti, forse a causa del suo vissuto e per la differenza d’età rispetto agli altri concorrenti, Grecia Colmenares non avrebbe lo spirito di adattamento richiesto, invece, dal reality show.

Le parole di Anira Olivieri e Lorenzo Remotti su Grecia Colmenares

“È fuori dal coro. Si vede subito – ha osservato Anita Olivieri parlando di Grecia Colmenares con Lorenzo, come riportato da Blogtivvu – Secondo me vuole essere nel coro, ma capisce di essere già fuori. Mi sembra proprio fuori dal coro. È un po’ professoressa di inglese, anzi di greco o latino. È un voler fare una cosa, perché la vuoi fare, ma non accettare il fatto che forse non sei fatta per questa cosa. Non è totalmente lei, perché deve un po’ adattarsi!”.

Grecia Colmenares e il bimbo perso: "Assaporai l'idea di una femmina"/ "L'avrei chiamata Italia perché..."

Stesso parere anche da parte di Remotti: “Sono impressioni che possono essere giuste o magari sbagliate. Mi dà l’impressione di quando non metti i pattini per quindici anni e dici, ma sì, facciamo due salti. Non hai lo spirito di adattamento lì”.

LEGGI ANCHE:

Grecia Colmenares, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023/ Dall'età al fidanzato, tutte le curiosità

© RIPRODUZIONE RISERVATA