Green Pass lavoro, stop obbligo da 1 aprile (under50)/ Stato emergenza, cosa cambierà

GREEN PASS, QUALI REGOLE CAMBIANO DAL 1 APRILE

Dal 1 aprile 2022, con la fine dello stato d’emergenza, saranno diverse le regole anti-Covid che cambieranno in Italia: il Green Pass “base” sarà abolito come obbligo al lavoro per i cittadini under-50, così come verrà eliminato gradualmente l’obbligo di certificato Covid per alcune attività all’aperto.

È ancora attesa dal Governo la “road map” per scandagliare la fine dell’emergenza Covid dopo il 31 marzo ma ovviamente la guerra in Ucraina (e le sue conseguenze sul fronte energia) ha assorbito quasi interamente l’attenzione dell’esecutivo nelle ultime settimane: è dunque atteso nei prossimi giorni la comunicazione di Palazzo Chigi e del Ministero della Salute circa le principali novità sul fronte regole Covid per la primavera. Quello che appare certo è che dal 1 aprile in poi non sarà più obbligatorio avere il Green Pass “base” per lavorare (vaccino, guarito da Covid o tampone negativo), sempre se si ha meno di 50 anni: la restrizione verrà abrogata con la caduta stessa dello stato d’emergenza dopo il 31 marzo. Discorso invece differente per gli altri lavoratori, gli over-50: per ferma decisione del Ministro Speranza e del Cts, non sarà abolita la norma che già oggi impone l’obbligo di vaccino anti-Covid (Super Green Pass) per tutti i lavoratori sopra i 50 anni fino al prossimo 15 giugno.

FINE STATO D’EMERGENZA: ATTESA ROAD MAP SU GREEN PASS E VACCINI

Tanto Speranza quanto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri hanno confermato anche in questi giorni che la decisione circa le regole anti-Covid saranno prese a ridosso della scadenza a seconda dell’andamento epidemiologico del momento. Con la fine dello Stato d’emergenza e del sistema dei colori delle Regioni, dal 1 aprile l’unica vera regola anti-Covid, assieme alle mascherine, resterà il Green Pass che però sarà “modulato” a seconda della road map ancora attesa dal Governo. Si comincerà con i luoghi all’aperto dove cadrà la regole del Green Pass, seguiti poi dalle altre attività che non si svolgono al chiuso: si procederà poi con negozi, uffici pubblici, poste e banche. Gli ultimi della “lista” di regole da far decadere sul fronte Covid saranno bar-ristoranti al chiuso, cinema, teatri, palestre e piscine ma anche trasporti pubblici. La tempistica dovrebbe tenersi tra il 1 aprile e la metà di giugno, in modo da arrivare all’inizio dell’estate con la fine definitiva dell’istituzione stessa del Green Pass.

