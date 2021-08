GREEN PASS OBBLIGATORIO PER PERSONALE SCOLASTICO/ Tar respinge ricorso abolizione

Resta l’obbligo di esibire il Green pass per il personale scolastico. Respinto il ricorso al Tar del Lazio che chiedeva di sospendere il decreto del 6 agosto scorso che prevede appunto l’obbligatorietà del Green pass per il personale scolastico e universitario. I giudici, che hanno dichiarato “inammissibile” l’istanza presentata dai ricorrenti, hanno anche chiarito che, qualora l’obbligo non fosse rispettato, l’assenza del docente da scuola sarebbe da considerare ingiustificata. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza dal posto di lavoro, il rapporto professionale con l’insegnante sarà da considerarsi sospeso. Secondo il sindacato Anief il Green pass non può essere obbligatorio per entrare a scuola o all’università e dunque non può esserci obbligo vaccinale. Di parere opposto il Tar del Lazio, secondo cui quello del governo non è un atto lesivo.

OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO

Il giudice del Tar del Lazio, nella sua sentenza, ha parlato espressamente di “palese inammissibilità” del ricorso contro il decreto del 6 agosto. Il motivo è da ricondurre allo stesso ordinamento, che non prevede di poter impugnare atti avente forza di legge come il decreto sul Green pass in questione. Il Tribunale amministrativo ha dunque considerato “palese” l’inammissibilità del ricorso poiché, viene spiegato nella sentenza, sono assenti “i presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche“. Il prossimo passaggio, dopo il respingimento da parte del Tar, sarà il prossimo 6 ottobre, quando avverrà la trattazione collegiale della controversia nella camera di consiglio del prossimo 6 ottobre. In ogni caso un durissimo colpo per quella fetta di personale scolastico che sperava di dribblare il Green pass.

