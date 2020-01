Gregoretti-Salvini, voto Giunta il 20 gennaio/ Pd attacca “Casellati di parte, grave”

Sul caso Gregoretti la Giunta per le immunità del Senato si esprimerà il 20 gennaio. Questa la data in cui si voterà per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Il voto della presidente del Senato Elisabetta Casellati, che si è espressa a favore, è risultato determinante. Nella Giunta, reintegrata di due senatori di maggioranza, si era 6 a 6, esclusa la presidente. A quest’ultima si è rivolto Andrea Marcucci, capogruppo Pd: «Alla fine ha gettato la maschera: ha votato insieme alla destra per convocare una Giunta illegale, contro il regolamento e contro il buon senso. È un fatto molto grave. Da oggi non è più considerabile una carica imparziale dello Stato, ma donna di parte». Dello stesso tono le dichiarazioni della senatrice M5s Alessandra Maiorino. «Con il suo voto con le opposizioni smette di essere arbitro e indossa la maglia di una delle squadre in campo».

CASO GREGORETTI, VOTO GIUNTA SU SALVINI IL 20 GENNAIO MA…

Dopo le polemiche scoppiate per il voto della Giunta sul caso Gregoretti, la presidente del Senato Elisabetta Casellati si è difesa, chiarendo di essersi espressa «solo ed esclusivamente per contemperare diverse previsioni del regolamento altrimenti confliggenti tra loro (artt. 29 e 135 bis)», così da «garantire la mera funzionalità degli organi del Senato». L’ex presidente del Senato Renato Schifani (Forza Italia) si è detto d’accordo: «Io avrei fatto lo stesso e avrei votato». In mattinata invece Matteo Salvini aveva detto a Telelombardia: «Andrò in quel tribunale a testa alta, sicuro di rappresentare la maggioranza del popolo italiano». Votare il 20 gennaio, a 5 giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna, spingerebbe Salvini a usare l’imputazione come arma di propaganda. E quindi si fa spazio l’ipotesi che i gruppi favorevoli al processo possano disertare la Giunta delle immunità il 20 gennaio, visto che in Aula l’esito potrebbe essere ribaltato dalla maggioranza che sostiene il governo. «Non lo so, ne ragioneremo. Di sicuro la Giunta si riunisce in modo illegittimo», ha confermato Marcucci.

