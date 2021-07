Gregorio Paltrinieri, batterie 800 sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live e risultato

GREGORIO PALTRINIERI, BATTERIE 800 SL OLIMPIADI TOKYO 2020

Gregorio Paltrinieri sta per affrontare le batterie degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi Tokyo 2020: la sua sarà la quinta batteria, quella che scatta alle ore 13:55 (italiane). In questa gara è presente anche Gabriele Detti, che deve riscattare l’amaro sesto posto nella finale dei 400; ci concentriamo comunque su Paltrinieri, che è sicuramente uno dei nuotatori di punta della spedizione italiana ai Giochi ma con un asterisco, nel senso che come sappiamo poco tempo fa il carpigiano ha contratto la mononucleosi e bisognerà valutare se la sua condizione fisica sarà abbastanza buona da consentirgli anche solo l’ingresso in finale, visto che chiaramente ha dovuto sospendere gli allenamenti e a questi livelli la cosa si può pagare a caro prezzo.

Ricordiamo che Paltrinieri è campione del mondo in carica negli 800 stile libero, mentre alle Olimpiadi ha già vinto la medaglia d’oro nei 1500 (Rio de Janeiro 2016) e ha vari podi in carriera; tra poco scopriremo quale sarà il suo risultato in queste batterie degli 800 stile libero alle Olimpiadi Tokyo 2020, nella speranza che anche lui possa iscriversi al gran ballo delle finali con un’Italia che sta facendo davvero bene ai Giochi, riferito al nuoto.

