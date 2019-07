Detti Paltrinieri finale 800 sl/ Diretta streaming video Rai: orario (Mondiali nuoto)

Oggi mercoledi 24 luglio le luci si accendono su Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, star della finale degli 800 m stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Nella notte coreana (ma sarà primissimo pomeriggio in Italia) ecco quindi una nuova occasione di gloria per in nostri azzurri: dopo le medaglie dello stesso Detti nella finale 400 m, e il primo oro per gli azzurri in Corea del sud con Simona Quadarella, abbiamo quindi grandi aspettative sui nostri beniamini. Difficile scegliere su che cavallo puntare: Detti è campione iridato della distanza ma Gregorio Paltrineiri ha davvero fame quest’oggi. Ricordiamo infatti che il nuotatore di Carpi infatti è stato squalificato nelle batterie dei 400 m e ha certo voglia di riscattarsi sul doppio della distanza in vasca in Corea del Sud. Ricordiamo quindi subito che la finale degli 800 m stile libero maschile ai Mondiali di nuoto a Gwnagju con Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri sarà prevista intorno le ore 13,02 italiane (le ore 20,02 locali).

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA FINALE CON DETTI E PALTRINIERI

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la finale ai Mondiali di nuoto a Gwangju 2019 per i 800 m stile libero con Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi dalle ore 13,00 sul canale Raisport, al numero 57 del digitale terrestre con diretta streaming video disponibile per tutti al portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI RAI PLAY

DIRETTA FINALE 800 M CON DETTI E PALTRINIERI: I PRELIMINARI

Sono ovviamente Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri i protagonisti da tenere d’occhio nella finale degli 800 m stile libero dei Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju. Gli azzurri poi hanno davvero concrete chance di salire sul podio, visto pure che hanno realizzato nelle batterie preliminari della disciplina. Ecco quindi che proprio ieri nella notte italiana (mattina coreana) si sono svolte le batterie per gli 800 m stile libero e qui il nostro Paltrinieri ha, senza particolare affanno, trovato agilmente pure il primo tempo del turno preliminare, bloccando il cronometro sul 7.45.70. Appena in dietro Gabriele Detti che comunque ha avuto accesso alla finale con il quarto tempo, fissato sul 7.46.46. Tempi quindi più che validi e che pure permetteranno ai due azzurri di nuotare quest’oggi nelle vasche centrali, dove sarà agevole tenere d’occhio gli avversari. Come al solito però è meglio non dare nulla per scontato specie in una finale mondiale come quella di oggi!



