Gremlins, diretto da Joe Dante

Sabato 21 dicembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, il film fantastico-horror del 1984 dal titolo Gremlins.

La pellicola è diretta dal regista Joe Dante, che successivamente lavorerà anche al sequel intitolato Gremlins 2 – La nuova stirpe (1990).

La colonna sonora è stata realizzata dal compositore e direttore d’orchestra Jerry Goldsmith, firma delle musiche di alcuni lungometraggi di grande successo quali Intrigo a Stoccolma (1963), Il pianeta delle scimmie (1968) e Rambo (1982), e che collaborerà con il regista anche nel secondo capitolo.

Claudio e Concetta, chi sono i genitori di Federica Nargi/ Dediche d'amore social alla figlia: "Meravigliosa"

Il protagonista del film Gremlins è interpretato da un giovanissimo Zach Galligan, diventato famoso proprio grazie al personaggio di Billy Peltzer.

Al suo fianco l’attrice Phoebe Cates, che aveva esordito 4 anni prima con il film Paradise e che lavorerà con Galligan anche in Gremlins 2, e l’attore Hoyt Axton, apparso in serie tv come Il mio amico Arnold e La signora in giallo. Nel cast anche: Polly Holliday, Frances Lee McCain, Judge Reinhold, Dick Miller e Glynn Turman.

Ilaria D'Amico, chi è la moglie di Gigi Buffon/ "Abbiamo accolto i nostri figli e amalgamato la famiglia"

La trama del film Gremlins: non nutrire il Mogway dopo mezzanotte

Gremlins è ambientato durante i giorni prima del Natale, durante i quali un inventore di nome Rand sta curiosando tra i negozi di Chinatown per trovare un regalo da donare a suo figlio Billy.

La sua attenzione viene catturata da uno strano animale peloso, conosciuto con il nome di Mogway e dalle straordinarie capacità, infatti ama molto la musica ed è perfino in grado di dire alcune parole.

Il proprietario del negozio, però, si rifiuta di venderlo, ma Rand riesce comunque a portarlo a casa grazie all’aiuto del nipote dell’uomo, che in cambio di pochi soldi glielo vende, facendogli alcune importanti raccomandazioni. Il ragazzo, infatti, si raccomanda che il Mogway non sia mai esposto alla luce o all’acqua e che, sopratutto, non venga mai nutrito dopo la mezzanotte.

VINCITORI BALLANDO CON TE 'ON THE ROAD' 2024/ Trionfano Alessandro Roncone e Aurora Sacchetti!

Il giovane Bill riceve questo regalo entusiasta, e decide di chiamare il suo Mogway Gizmo.

Il ragazzo, però, fa fatica a rispettare le regole che gli sono state imposte e Gizmo viene sia colpito da un flash sia bagnato con un po’ d’acqua da un suo amico.

Questi semplici gesti hanno delle conseguenze terribili e inaspettate, infatti dal Mogway fuoriescono 5 altri animaletti, molto più violenti e crudeli di lui che infrangono la terza regola: si fanno consegnare cibo dopo la mezzanotte manomettendo la sveglia del ragazzo.

Per cercare di trovare una soluzione a questo problema, il giovane chiede aiuto a un ricercatore universitario, ma la situazione degenera velocemente e i Mogway si trasformano in “Gremlins”, piccoli esseri verdi malvagi e pericolosissimi. Il ricercatore viene ucciso e l’intera popolazione della cittadina presa in ostaggio, riusciranno Bill e i suoi amici ad arrestare le azioni terribili dei Gremlins?