Gremlins 2: la nuova stirpe/ Su Italia 1 il sequel del film cult con i mostriciattoli

Gremlins 2: la nuova stirpe, film di Italia 1 diretto da Joe Dante

Gremlins 2: la nuova stirpe va in onda oggi, sabato 14 gennaio, in seconda serata a partire dalle 23.10 su Italia 1. Si tratta dello storico sequel di Gremlins degli anni ’80. Come per il primo capitolo troviamo alla regia Joe Dante, famoso per aver diretto oltre a numerosi film anche serie tv di successo come CSI:NY e DC’s Legends of Tomorrow. Fondamentali in questo film sono gli effetti speciali, merito di Richard Baker, truccatore ed effettista statunitense pluripremiato agli Oscar, che ha collaborato a diverse pellicole indimenticabili come Guerre stellari, I

l principe cerca moglie, Batman forever e Man in black. In questo nuovo capitolo i protagonisti sono ormai cresciuti quindi il cast vede due nuovi protagonisti: l’attore Zach Galligan nei panni di Billy, mentre Phoebe Cates la fidanzata Kate. Da notare la presenza di uno degli antagonisti per eccellenza nel mondo del cinema, la star Christopher Lee, interprete anche dello stregone Saruman ne Il signore degli anelli e Dracula (ruolo che ha ricoperto ben 12 volte). L’unico personaggio che ritorna rispetto al primo capitolo è quello del signor Wing, ormai invecchiato, interpretato anche questa volta dall’attore di origini cinesi Keye Luke.

Rispetto all’originale Gremlins, il sequel è meno horror e violento, ricco di esilaranti gag e prende di mira alcuni tra i più grandi simboli americani come Trump, l’icona del cinema John Rambo e almeno una decina di classici come Il mago di Oz. Nonostante tutto Gremlins 2 non ha riscosso il successo sperato, anzi, è stato un enorme flop e questo ha interrotto la possibilità di eventuali sequel o remake.

Gremlins 2: la nuova stirpe, la trama del film

In Gremlins 2: la nuova stirpe Billy e Kate, ormai adulti, vivono a New York e lavorano entrambi alla Clamp Enterprises, in un grattacielo della grande mela. Proprio questa azienda ha in programma di acquistare e demolire il negozio dell’ormai morente signor Wing, ma qui vive ancora Gizmo, triste perché nessuno gioca con lui.

Alla morte del signor Wing, Gizmo decide di scappare e viene trovato da un uomo che decide di portarlo da uno scienziato pazzo, il dottor Cushing Catetere, come cavia. Billy viene a conoscenza della situazione e riesce a liberare Gizmo, nascondendolo in casa. Purtroppo però scappa nuovamente e si bagna dando vita a quattro nuovi cattivissimi mogwai. Proprio questi ultimi si bagnano nuovamente e diventano dei terribili gremlins prendendo il controllo dell’intero palazzo. Per fortuna grazie a uno stratagemma Billy riesce a uccidere tutti i mostriciattoli e da quel momento lui e Kate si prendono cura di Gizmo tenendolo al sicuro dal mondo esterno.

