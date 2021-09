Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi criticata al GF VIP/ “Nessun sentimento”

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi ha ricevuto la visita della sua fidanzata Greta. La ragazza, dopo un confronto acceso con Soleil Sorge, ha avuto modo di incontrarlo in giardino ma le parole per lui non state ben altro che amorevoli. Greta l’ha anzi criticato per il comportamento avuto con Solei che avrebbe oltrepassato il limite. Le dichiarazioni della ragazza sono state poi commentata nel post puntata e questa mattina da alcuni dei concorrenti della Casa. In particolare, Greta è parsa ad alcuni non così sincera e schietta.

Secondo Alex Belli, ad esempio, Greta avrebbe dovuto soltanto difendere Gianmaria: “Ci sono rimasto malissimo, sono rimasto spiazzato. Arriva la sua donna, che sa che stai prendendo dei cespugli di schiaffi, io vengo e ti difendo a spada tratta. Poi se ho da dirti una roba te la dico quando esci, non vengo qui.”, ha dichiarato l’attore.

Sophie Codegoni e Soleil criticano Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Anche Sophie Codegoni ha detto la sua sul comportamento della fidanzata di Gianmaria Antinolfi: “Quando lui le ha detto ‘Io voglio uscire e stare con te’, lei invece di accennare anche solo un sorriso ha detto: ‘No Gianmaria, sta qui’. Fai un sorriso, uno sguardo. Non ho visto un minimo di sentimento da parte sua.” Gli stessi sospetti sono venuti anche a Soleil Sorge che ha comunque augurato alla coppia un felice futuro insieme: “Ora lui adesso vuole costruirci una casa, un futuro, vabbè. Me lo auguro. Lei invece ha subito messo le mani avanti.“, ha fatto notare la gieffina. Chissà se Greta replicherà così come ha fatto Valentina Nulli Augusti.

