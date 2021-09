Greta Mastroianni Vs Gianmaria Antinolfi “Soleil ti fa effetto”/ “Hai perso la testa”

Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip una seconda volta proprio per incontrarlo. Le parole sono però tutt’altro che dolci nei suoi confronti, anzi lo bacchetta proprio per il comportamento avuto nei confronti di Soleil Sorge. “Sei entrato, hai un attimo perso la testa. Ho visto cose brutte, provocazioni che vanno un po’ oltre nei confronti di Soleil. Ti ha fatto un grande effetto e non lo puoi negare.” ha esordito la ragazza, elencando poi una serie di atteggiamenti visti in TV che lo dimostrano. “L’hai invitata a stare a Capri con te, poi le dici di non mettere i leggins ma i pantaloncini a letto… un po’ troppo”, ha motivato Greta.

Greta stupita da Gianmaria Antinolfi: “Tu non sei così”

Quando Adriana Volpe le chiede se non si sente, quindi, una seconda scelta, Greta rivela in realtà di sentirsi un po’ così. Poi su un possibile futuro con Gianmaria, dichiara: “Io lo vorrei un sacco il futuro con Gianmaria, ma non sta mostrando chi è. – e rivolgendosi direttamente a lui, dichiara – Tu non sei così, io ho conosciuto un’altra persona, non il ragazzo che vedo qui dentro. Tu porti le donne così, sei fantastico.”

