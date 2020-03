Greta ritrova sua mamma Liliana/ “Abbandonata alla nascita” (C’è posta per te)

Greta chiama C’è Posta per te per ritrovare sua madre. È lei la protagonista di una complicata storia che parte molti anni fa. La ragazza ha scoperto solo a 13 anni che la donna che ha sempre chiamato mamma era in realtà la sua babysitter che aveva poi sposato suo padre. Una scoperta che arriva dopo molti anni e quando anche colei che credeva sua madre rompe con suo padre e la lascia. Sono gli assistenti sociali a svelare, all’allora 13enne Greta, che sua madre è un’altra donna e a dirle anche nome e cognome. La donna si chiama Liliana e l’ha abbandonata dopo la nascita: si è innamorata di un altro uomo del quale è rimasta poi incinta. Greta in tutti questi anni non l’ha mai incontrata, nemmeno vista o sentita. Ha anche provato a cercarla sui social ma senza risultato.

Greta ritrova sua madre dopo 22 anni a C’è posta per te

È per questo che Greta chiede l’aiuto di Maria De Filippi: solo C’è posta per te può ritrovare sua madre. Liliana vive da molti anni a Londra ma ha accettato l’invito della De Filippi. Comprende subito che quella dall’altra parte della busta è la bambina che ha abbandonato 22 anni fa. “C’erano tanti modi per cercarmi, io non ti avrei chiuso le porte in faccia!” sbotta la ragazza che poi scoppia in lacrime. Accanto a Greta c’è anche il suo fidanzato Luca che si rivolge poi alla donna chiedendole “Come si fa ad abbandonare una figlia così?” La donna non sembra avere le risposte che entrambi cercano da lei. Inizialmente si giustifica incolpando il padre di Greta ma le motivazioni sono poco convinte e non placano il dolore di Greta. Tuttavia entrambe trovano un accordo nella promessa di frequentarsi a partire da oggi.

