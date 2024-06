Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono tornati insieme?/ Una nuova segnalazione scatena il gossip: “Erano a…”

Ritorno di fiamma tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

Cosa sta accadendo tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Tra i due ex gieffini è davvero finita o c’è la possibilità di un ritorno di fiamma? È questo che molti utenti che hanno seguito la loro storia fino ad oggi si stanno chiedendo di fronte alle segnalazioni contrastanti degli ultimi giorni. Ricordiamo che tutto ha avuto inizio quando, alcuni giorni fa, Sergio ha annunciato la fine della sua relazione con Greta, facendo intendere che a separarli fosse stato un tradimento della ragazza, cosa poi che ha provato a smentire in un successivo messaggio, chiedendo agli utenti di non attaccare Greta.

La stessa Rossetti è allora intervenuta sui social per smentire l’ipotesi di tradimento: “Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c’entrano assolutamente terze persone. – ha scritto – Quindi vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuate tradimenti con i miei ex (Pierluigi, Eugenio). Ho sempre detto io in primis di volergli bene, però se sono ex è perché devono rimanere tali.”

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi avvistati di nuovo insieme: ci stanno riprovando?

Tempo qualche giorno che Greta e Sergio sono stati avvistati insieme, a Roma, allo stesso tavolino, e con i sorrisi stampati sulla faccia. Ecco allora che molti hanno iniziato a chiedersi se tra i due fosse in atto una riappacificazione o se, addirittura, la separazione fosse una montatura per far parlare di se. Fatto sta che nelle ultime ore, su Twitter, sono apparse nuove foto dei due ragazzi che sembrerebbero confermare ulteriormente l’ipotesi di un ritorno di fiamma. Su Twitter sono apparse foto con la stessa fan di Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, prova che i due fossero in quel momento insieme. Pare, quindi, che la coppia ci stia riprovando, cercando al contempo di non uscire allo scoperto, mantenendo segreto questo ulteriore sviluppo della loro storia.

A noi basta anche vedervi così…FORZA RAGAZZI le tempeste in amore fanno imparare che la vita è una montagna russa ma il bello è litigare e fare pace ed in fine chiedersi perdono che non è segno di debolezza ma di maturità 🤍❤️🤍❤️🤍❤️ #sergetti Buona giornata a tutti pic.twitter.com/jvGMSfr9eL — Cristina (@kristin0169) June 25, 2024













