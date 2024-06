Greta Rossetti ha tradito Sergio D’Ottavi con Eugenio Colombo?/ Arriva la risposta dell’ex Uomini e donne!

Tra i volti maschili più amati dal pubblico femminile di Uomini e donne, l’ex tronista Eugenio Colombo si trova al centro del gossip che lo indica come un flirt top secret di Greta Rossetti e al centro del triangolo con Sergio D’Ottavi.

Si accende il triangolo con protagonisti Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Eugenio Colombo

Non a caso l’ex tronista tiene ora a chiarire la sua posizione relativamente alla voce del gossip più discusso del momento. Quello secondo cui Eugenio Colombo potrebbe rivelarsi la fiamma segreta dell’ex concorrente al Grande fratello che peraltro darebbe vita al triangolo amoroso con l’altro ex gieffino Sergio D’Ottavi avendo provocato la rottura tra gli ex concorrenti al reality nella Casa.

L’ultima voce social é Deianira Marzano, che indica proprio l’ex Uomini e donne Eugenio Colombo come il primo sospettato “terzo incomodo” che possa aver innescato la crisi tra i fidanzati di Grande fratello, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Questo, fino a provocare la separazione tra i fidanzati ufficiali confermata da loro stessi in un intervento registrato via Instagram stories.

Eugenio Colombo smentisce via social il pettegolezzo che lo coinvolge nel “triangolo” con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti

Ma Eugenio Colombo tiene prontamente a smentire l’indiscrezione d’amore che lo coinvolge in un ruolo così compromettente, dell’amante tenuto nascosto da Greta Rossetti ai danni di Sergio D’Ottavi.

“Eccomi ragazzi, volevo dire una cosa perché mi state mandando tantissimi messaggi in direct – fa sapere l’ex Uomini e donne nella sua smentita ormai resa pubblica via social- io non c’entro proprio nulla con la situazione di Greta e Sergio, non so di cosa stanno parlando. Io non c’entro nulla, Greta Rossetti non ha tradito con me, non c’entro proprio nulla e non ne so nulla”.

