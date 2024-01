Greta Spreafico/ L’amico Alessandro: “Con il suo fidanzato litigava sempre, era disperata”

Storie Italiane ha dedicato parte della puntata di oggi al caso di Greta Spreafico, la cantante comasca scomparsa da Rovigo un anno e mezzo fa e di cui si è persa ogni traccia. Tanti i misteri che aleggiano attorno a quello che è un vero e proprio giallo, a cominciare da testimonianze e orari che sembrano non combaciare.

Storie Italiane ha intervistato in collegamento Simone, il fratello di Greta Spreafico, che ha raccontato, parlando del compagno della sorella: “Il fidanzato fa il mio nome in una denuncia di scomparsa? Io ero quello più duro con Greta. Ci sono almeno tre testimonianze del fatto che Greta si fosse lasciata con il fidanzato, una di maggio, una di giugno e una terza testimonianza non ancora uscita del 19 gennaio del 2023 del cugino che racconta di Greta che è stata lasciata da Gabriele e che non sapendo dove andare aveva dormito due notte in macchina per poi trasferirsi a Rovigo, a Porto Tolle. C’è anche un altro dato importante, l’ex fidanzato di Greta dopo la scomparsa contattata l’amico di Greta Alessandro chiedendogli uno zainetto e dei documenti”.

GRETA SPREAFICO, L’AMICO ALESSANDRO: “NELLE DUE SETTIMANE IN CUI ERA QUI…”

In collegamento con Storie Italiane vi era anche Alessandro, l’amico di Greta Spreafico, che ha confermato la storia dello zainetto: “Si si confermo tutto, mi ha chiesto se avevo questo zaino a casa, a casa mia c’era solo una borsetta, e mi ha chiesto se dentro c’erano dei documenti. Mi risulta che lei si fosse lasciata? Non me l’aveva detto ma l’avevo capito perchè le due settimane che era a casa mia non c’era giorno che non litigassero al telefono, lei era disperata, piangeva, e io poi cercavo di consolarla. I motivi di questi litigi non glieli ho mai chiesti perchè cercavo di calmarla, lei non andava d’accordo con il suo fidanzato, poi su cosa non lo so, comunque lei è venuta qui a Porto Tolle perchè mi aveva detto che avevano litigato”.

E ancora: “Lei era molto innamorata del suo fidanzato, ma litigavano spesso anche se non sono bene su cosa, quando era a casa mia era disperata. Io le avevo detto di mettersi a posto, era giù di morale, le avevo detto di farsi aiutare anche dalla famiglia, e lei mi ha detto che ora avrebbe provato a sistemare le problematiche con la sua famiglia. So che c’era stata una lite con i famigliari ma non conosco le cause”.











