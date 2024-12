Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, è stata ospite stamane negli studi di Storie Italiane ed ha chiacchierato brevemente con la padrona di casa Eleonora Daniele. Gianna Orrù viene da un periodo decisamente drammatico visto che la stessa ha subito una truffa di ben 335mila euro dopo essersi fatta convincere da un investitore a investire i suoi denari nelle monete digitali, mentre è di questi giorni la notizia dell’aggressione alla figlia, nella sua abitazione di Piazza di Spagna in Roma, da parte di un 34enne portoghese che aveva già staccato la luce e che aveva molto probabilmente delle cattive intenzioni.

Incalzata da Eleonora Daniele ha confessato: “Come sto? Bene, mi ha fatto bene l’incontro con te, quando tu ti chiudi in te stessa e continui a covare, non sei una gallina ma continui a covare.. questa cosa che mi hai fatto mi ha fatto bene”. Quindi ha ribadito: “Tu mi hai fatto bene e ti ringrazio ufficialmente. Mi hai dato coraggio perchè mi hai rimproverata e io di questo rimprovero ne ho fatto tesoro, mi sono detto che dovevo smetterla di covare e piano piano mi sono ripresa e in questi giorni sto meglio, ero un po’ arrabbiata”.