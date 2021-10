Greta Thunberg, chi è il fidanzato?/ Foto: a Milano con un ragazzo misterioso che…

Greta Thunberg si è fidanzata? La domanda è subito circolata sui social da quando sui media di tutto il mondo sono cominciate a circolare foto dell’attivista 18enne con un ragazzo misterioso. Niente di cui sorprendersi, perché ha una vita “normale”, come quella di tutte le ragazze della sua età, quindi il suo cuore potrebbe battere per il giovane che l’accompagna nelle foto pubblicate dal quotidiano tedesco Bild e condivise da Dagospia, in cui lui appare con una maglietta bianca ed un cappellino a quadretti bianchi e blu, mentre lei ha una t-shirt nera e un cappellino verde.

GRETA & CO./ Far compagnia al desiderio dei nostri figli vale più della rabbia di una piccola saccente

I due giovani sono stati immortalati proprio durante la manifestazione per il clima “Fridays for Future” che si è tenuta a Milano. Greta Thunberg era vicino a questo giovane con cui sembra avere molta confidenza. Infatti, le foto sono state scattate quando lei dà da mangiare al ragazzo delle chips di banana a margine della manifestazione. Da qui la curiosità dei seguaci della ragazza riguardo il presunto e misterioso fidanzato.

Greta Thunberg a Milano/ "Speranza annega, leader fingono di ascoltarci"

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale

GRETA THUNBERG CON UN RAGAZZO MISTERIOSO: FIDANZATO?

Altri particolari su Greta Thunberg e il ragazzo misterioso li ha forniti il sito Latest Page News, secondo cui si sono scambiati anche il cappello che indossavano. L’attivista aveva optato per un cappello verde a forma di rana, poi rivendicato per sé quello indossato dal ragazzo, di cui al momento non si sa nulla. In una recente intervista al Guardian la 18enne aveva raccontato che fino a tre anni fa non aveva alcun amico della sua stessa età.

Ma proprio grazie alla sua discesa in campo per combattere la crisi climatica è riuscita a fare amicizia con diversi adolescenti, evidentemente anche il giovane ragazzo col cappello da pescatore con cui è stata ripresa. Un semplice amico o qualcosa di più? Greta Thunberg resta in silenzio sul tema, del resto la sua priorità – quando si tratta di intervenire pubblicamente – è sensibilizzare alla protezione dell’ambiente, diventata ormai un’emergenza.

Greta Thunberg: "Troppe emissioni, cambiamo il sistema"/ "Non voglio essere normale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA