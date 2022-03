Greta Tigani chi è la fidanzata di Blind/ “Sei stata un appoggio nei momenti più difficili”

Greta Tigani è la fidanzata di Blind

Blind, giovane rapper di Cuore nero che dopo l’esperienza di X Factor debutta come naufrago a L’Isola dei Famosi 2022. Proprio così, il rapper è fidanzato con Greta con cui condivide un momento molto difficile vissuto per una dipendenza da droga. A rivelarlo è stato proprio lui nel libro “Cicatrici” in cui si è messo a nudo rivelando come la sua fidanzata e i suoi più cari amici lo abbiano aiutato economicamente a realizzare il video della sua prima canzone. “Ebbene sì… dopo anni di sofferenza, paure, incertezze , debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita grazie per tutto. TI AMO VITA MIA…” – ha scritto proprio il rapper in una tenerissima foto pubblicata e condivisa su Instagram in cui abbraccia forte la sua amata Greta.

Blind, vero nome e significato/ “Non guardare in faccia gli ostacoli e le critiche…”

Proprio con la fidanzata è stato protagonista di un terribile scherzo delle Iene: una candid camera che sul finale si ritorta proprio contro di lui ritrovandosi a fare una proposta di matrimonio in tv!

Blind e Greta Tigani: un grande amore tra i due

Blind e Greta Tigani sono fidanzati. Il rapper di “Cuore nero” è felicemente innamorato, anche se per l’avventura de L’Isola dei Famosi 2022 partirà nel gruppo dei concorrenti “single”. Ma chi è Greta? Di lei si conosce davvero pochissimo, visto che è un ragazza molto riservata. Non è dato sapere nulla di più sulla sua vita, anche se è una ragazza molto social. La fidanzata di Blind ha attivo un profilo Instagram molto attivo e seguito con ben 4.803 follower dove condivide foto e momenti della sua vita privata tra cui anche foto in compagnia del suo fidanzato.

Greta Tigani, fidanzata di Blind de l’Isola dei famosi 2022/ “sei stata tutto per me”

LEGGI ANCHE:

Chi è Blind, concorrente all'Isola dei Famosi 2022/ Da X Factor all'Honduras

© RIPRODUZIONE RISERVATA