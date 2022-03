Greta Tigani, fidanzata di Blind de l’Isola dei famosi 2022/ “sei stata tutto per me”

Chi è Greta Tigani?

Tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022, condotto da Ilary Blasi, c’è anche Blind, il rapper perugino già visto nel piccolo schermo. Il pubblico infatti lo ha conosciuto a X Factor e per un soffio non è approdato sul palco del Festival di San Marino. Il giovane è fidanzato con Greta Tigani alla quale tempo fa ha rifilato a sorpresa uno scherzetto niente male, con la complicità delle Iene. Il giovane infatti aiutato dai “più cattivi” del piccolo schermo lo scorso ottobre l’ha resa protagonista di una candid camera che poi gli si è ritorta contro e che si è conclusa con una reale proposta di matrimonio.

Chi è Blind, concorrente all'Isola dei Famosi 2022/ Da X Factor all'Honduras

Ilary Blasi è alla sua seconda conduzione del reality show primaverile di Canale 5 e quest’anno i naufraghi saranno divisi in due gruppi: le coppie e i single. Blind farà parte di quest’ultimo. Single dunque solo per L’Isola dei Famosi perché Greta appunto, nail artist milanese gli ha praticamente rubato il cuore. Greta è una ragazza molto riservata e non ci sono molte notizie sulla sua biografia, anche se ha un profilo Instagram molto attivo con ben 4.803 follower. Qui la ragazza, bellissima, dai capelli e gli occhi castani, ama condividere foto e post che raccontano i momenti più belli della sua giornata, soprattutto quelli trascorsi in compagnia di Blind.

Blind "Da piccolo facevo uso di droghe"/ "Mi sento un miracolato. Emma Marrone..."

Blind, le parole dolcissime per la sua Greta

Greta Tigani è la fidanzata di Blind, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La coppia è affiatatissima e dopo lo scherzo delle Iene, Blind ha voluto dedicarle, attraverso il suo profilo Instagram seguito da 156 mila follower, parole dolcissime, che hanno scaldato il cuore dei fan. ” Ebbene sì… dopo anni di sofferenza, paure, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita, grazie per tutto. TI AMO VITA MIA” È la didascalia che il rapper ha pubblicato allegando una foto che li immortala insieme uniti da un bacio appassionato.

VINCITORE X FACTOR 2020, CHI E'?/ Ha vinto Casadilego, ma Cattelan la manda via...

Nato a Ponte San Giovanni da genitori di origine rumena, Blind, all’anagrafe Franco Rujan, non ha avuto un’infanzia felice e in un’intervista ha raccontato di come la musica, lo abbia aiutato ad uscire dal brutto giro, in cui si era cacciato a 15 anni, quando lasciò la scuola: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare. Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni. Guardavo artisti americani che raccontavano di periferia, quartieri, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo cercando di avvicinarmi al loro stile per parlare e aprirmi al pubblico sulle cose che riguardano il mio passato e sulla mia vita.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA