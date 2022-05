Greta Tigani, fidanzata Blind/ “A te che ho sempre amato e che amerò…”

Greta Tigani, fidanzata Blind: ecco chi è

Greta Tigani, la fidanzata di Blind, oggi, venerdì 20 maggio, sbarcherà sulle spiagge dell’Honduras per fare una sorpresa al fidanzato e riabbracciarlo dopo oltre due mesi. Molto innamorati, uniti e complici, Greta e Blind sono l’una la spalla dell’altro. Durante la permanenza sull’Isola, infatti, il rapper ha raccontato che Greta lo ha aiutato ad uscire dal tunnel della droga e a trovare la propria strada nella musica. Anche la famiglia di Greta è stata fondamentale per Blind come ha raccontato lui stesso nel corso del reality.

“Greta mi ha accolto a casa sua. Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato e prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato“, ha raccontato ad Ilary Blasi il rapper non trattenendo l’emozione e ribadendo tutto il suo amore nei confronti della 22enne che lavora in un salone di bellezza come nail designer.

Greta Tigani, fidanzata Blind: proposta di matrimonio in Honduras?

Rivedere e riabbracciare la fidanzata dopo oltre due mesi di lontananza sarà una grande emozione per Franco Rujan, questo il vero nome di Blind. Il giovane, sebbene sia giovanissimo, nelle precedenti puntate dell’Isola dei Famosi 2022, ha fatto sapere di essere pronto al grande passo del matrimonio. Riabbracciare la fidanzata in Honduras lo spingerà a farle la fatidica proposta?

Nel frattempo, Greta, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto di un biglietto d’amore che le ha scritto proprio il fidanzato: “A te che ho sempre amato, che amo e che amerò per sempre auguro tutto ciò che il tuo cuore desidera“, ha scritto Franco nel biglietto che Greta ha deciso di mostrare ai propri followers su Instagram.

