Greta Tigani, fidanzata Blind/ “Credendo nell’amore si trova il coraggio di amare”

La fidanzata del rapper Blind, adesso naufrago all’Isola dei Famosi 2022 che potrebbe abbandonare il reality a seguito di una squalifica dovuta all’assenza dalla palapa per via di un problema fisico che nei giorni scorsi l’ha portato a non poter giocare insieme a tutti i suoi compagni di reality. Il rapper e la fidanzata sono molto legati l’un l’altra talmente tanto che dopo il reality i due hanno in programma di sposarsi e di costruire il loro futuro insieme.

Blind/ Il rapper può essere squalificato dall'Isola dei Famosi?

Greta Tigani e Blind si conoscono da prima della partecipazione del rapper da XFactor, dal 2005, quando avevano appena 5 anni e con il tempo la loro amicizia è diventato amore. La ragazza non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è una nail stylist e condivide le foto delle sue creazioni sul suo profilo Instagram.

Blind torna all'Isola dei Famosi: ed è già polemica!/ "Ora sapete chi nominare..."

Greta Tigani, fidanzata Blind: l’amore nonostante le difficoltà

Greta Tigani, la fidanzata di Blind cerca in tutti i modi di sostenere il percorso del suo fidanzato nel reality di Canale 5 presenziando a tutte le puntate in studio dimostrando a tutta Italia il loro amore. La ragazza parlando del sentimento che la lega al rapper ha spiegato: “Questa è la nostra storia: due bambini che poi si sono conosciuti e che il destino ha fatto rincontrare. Nonostante le difficoltà credeteci sempre, perché solo credendo nell’amore si trova il coraggio di amare”.

Anche Blind, dall’Honduras, ribadisce sempre tutto il suo amore per la ragazza dichiarandole il suo amore tutte le volte che può, parlando della sua relazione il rapper aveva dichiarato alla ragazza: “Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita. Ti amo, vita mia”.

Guendalina Tavassi e Blind in infermeria a L'Isola dei Famosi/ Fan Preoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA