Blind/ Il rapper può essere squalificato dall’Isola dei Famosi?

Blind è tra i punti interrogativi della puntata di stasera, 16 maggio 2022, de L’Isola dei Famosi 2022. Il rapper infatti sembra che oltre a non attraversare un periodo di grande forma fisica sia a rischio squalifica. Negli ultimi giorni il ragazzo ha riportato un’infezione cutanea acuta che gli ha dato non pochi problemi e che ha reso le sue giornate in Honduras decisamente più caotiche e difficili da gestire. Tanto che era stato messo a riposo e assente da giorni al gioco, questo avrebbe potuto portare a quella che viene considerata squalifica automatica. Il rischio dunque era che potesse uscire dal reality show senza la possibilità di giocarsi le sue carte per arrivare fino in fondo. Si sarebbe trattato sicuramente di un duro colpo per il ragazzo considerando anche grazie al programma era riuscito a farsi conoscere e ad attirare l’attenzione del pubblico che nei suoi confronti nutre fermo rispetto anche per la storia complessa che si porta alle spalle e che è riuscito a superare con grande personalità e forza d’animo. Nonostante questo anche se al momento sembra essere rientrato il rischio di una squalifica non è da escludere che possa ripresentarsi a breve qualora il problema di salute dovesse riacutizzarsi e riportarlo di nuovo fuori dallo schermo.

Blind, proteste e polemiche all’Isola dei Famosi

La scorsa settimana Blind era stato protagonista a L’Isola dei Famosi di numerose proteste e polemiche da parte del pubblico. Nei giorni scorsi infatti il rapper sembrava essere misteriosamente sparito dagli schermi, la redazione ha fatto presente che Franco si è allontanato per un problema di salute e un fastidioso rush cutaneo. Sui social si è scatenato il finimondo tra chi lo sostiene e lo vorrebbe in finale e chi, al contrario afferma che questa prolungata assenza sia contraria al regolamento. Durante la puntata di venerdì 13 maggio il giovane è comunque apparso davanti alle telecamere senza essere sottoposto a nessun tipo di penalità. Durante la diretta è apparso comunque sotto tono e quando la conduttrice Ilary Blasi ha indagato sul suo stato di salute ha risposto di essersi ripreso dal punto di vista fisico ma di essere ancora molto provato psicologicamente. Anche l’opinionista Vladimir Luxuria è intervenuta a suo favore incitandolo a reagire, “Ti ho visto spento” ha affermato per poi ricordargli che da casa chi gli vuole bene lo segue continuamente e fa il tifo per lui. Blind anche in fase di nomination ha voluto mandare un saluto alla fidanzata Greta.

L’ex concorrente di X Factor è in nomination questa settimana per volere di Maria Laura. Il ragazzo era stato comunque nominato anche da Edoardo. Nicolas e Lory.

Blind e la volontà di abbandonare

Dopo un inizio promettente il cantante Blind sta vivendo da tempo un periodo complesso a L’Isola dei Famosi, già la scorsa settimana, infatti aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco ma la zia che lo sosteneva da casa è riuscita ad infondergli la forza necessaria per proseguire. L’impressione è comunque che Blind, tacciato di essere debole, taciturno, arrivista nella scelta dei compagni di viaggio e poco inserito nel gruppo, si senta un po’ come la pecora nera. Il pubblico da casa salverà il ventiduenne dalla vita complicata o preferirà farlo rientrare in Italia? Le opinioni del pubblico sono controverse, in molti sostengono di volere il suo ritorno in patria per affetto nei suoi confronti vedendolo troppo provato e sofferente sull’isola.

